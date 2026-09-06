ATINA I NIKA IZGLEDAJU KAO IZ BAJKE! Ćerke Karleuše i Tošića očarale na sopstvenom rođendanu: Pogledajte kako blistaju u haljinama iz snova (FOTO)
- Jelena Karleuša i Duško Tošić organizovali su privatno slavlje povodom Atininog 18. i Nikinog 17. rođendana.
- Slavljenice su blistale u svečanim izdanjima: Atina u zlatnoj haljini, a Nika u nežnoj roze toaleti.
Jelena Karleuša i Duško Tošić organizovali su nezaboravno privatno slavlje za svoje naslednice. Povod je Atinin 18. rođendan i punoletstvo i Nikin 17. rođendan.
Poznati roditelji udružili su snage i potrudili se da ovaj poseban dan njihovim ćerkama ostane u najlepšem sećanju.
Povod za okupljanje porodice i najbližih prijatelja doneo je prelepe i emotivne trenutke, a sve oči bile su uprte u slavljenice koje su blistale od sreće i elegancije.
Prelepa izdanja slavljenica
Atina Tošić očarala je sve prisutne u autentičnoj zlatnoj haljini, bogato ukrašenoj šljokicama i svetlucavim detaljima. Sa stilizovanom, blago talasastom kosom, bronzanim tenom i prefinjenim stavom, Atina je zablistala u stilu prave mlade dame dok je obeležavala svoj ulazak u svet odraslih.
Nika Tošić opredelila se za nežnu i elegantnu dugačku toaletu u roze nijansi, posutu diskretnim kristalima koji su joj davali bajkovit izgled. Njena kosa pala je u mekim talasima, a blagi osmeh i prirodna lepota savršeno su upotpunili ovaj nežan i svečan stajling.
Atmosfera na slavlju protekla je u krugu najdražih zvanica, ispunjena smehom, veseljem i toplim porodičnim momentima. Slavljenice nisu skidale osmeh sa lica, pozirajući zagrljene ispred raskošnog cvetnog zida, čime su pokazale svoju bliskost i neizmernu radost u ovom divnom, posebnom trenutku.
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