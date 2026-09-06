Slušaj vest

Jelena Karleuša je još davno rekla da je Atina za rođendan dobila sestru Niku, koja se rodila godinu dana kasnije, na isti dan kada je rođena i Atina, starija naslednica.

Sada, 17 godina kasnije, njih dve su izrasle u prave lepotice koje su stil, harizmu i lepotu definitivno nasledile od majke.

Foto: Kurir, Petar Aleksić Mondo

Roditelji za primer

Iako su pop divna Jelena Kaleuša i Duško Tošić stavili tačku na svoju ljubavnu priču i nastavili dalje svojim životom, ništa ih nije sprečilo da za poseban dan budu tu za svoju decu. Bez drame, bez sukoba, već kao pravi roditelji za primer. Još jednom su pokazali da je ljubav prema deci mnogo važnija od ličnih nesuglasica i različitih interesa. Jedna stvar je jasna kao dan - interes da im deca odrastaju u zdravom okruženju punom ljubavi ostaje zajednička odlulka. Zbog ovih postupaka mogu dati primer mnogim roditeljima čija se ljubav ugasila.

1/5 Vidi galeriju Rođendan Nike i Atine Foto: Kurir, Petar Aleksić Mondo, Kurir

Za poseban dan, devojke su zablistale u haljinama sa cirkonima, dok je ponosni tata odabrao crni smoking. Pop diva JK je, kao i uvek, bila na visini zadatka, a nije ni čudo, kada već godinama unazad nosi titulu modne ikone u čijem stilu pronalaze inspiraciju i mnoge svetske zvezde. Jelena je i sada bila upravo ono što se kaže - svetska, a naša.

Rođendan o kom će se dugo pričati

Podsetimo, sve je spremno za proslavu 18. rođendana Atine Tošić, ali i 17. njene sestre Nike Tošić, a ekipa Kurira nalazi se na licu mesta i zabeležila je poslednje pripreme pred početak velikog slavlja.

Posebna pažnja posvećena je svakom detalju, pa je dekoracija počela već na stepenicama koje vode ka hali u kojoj će biti održana proslava. Prilaz je ukrašen cvetnim aranžmanima u roze tonovima, ukrasnim fenjerima i mašnama, dok goste na vrhu stepenica dočekuje ogledalo sa natpisom "Welcome to the Birthday party".

1/14 Vidi galeriju Dekoracija na proslavi punoletstva Atine Tošić i 17. rođendana Nike Tošić Foto: Kurir

Na njemu se nalaze imena Atine i Nike i brojevi 18 i 17, čime je jasno istaknuto da porodica ima dvostruki razlog za slavlje. U samoj hali u toku je postavljanje raskošnog "wall-a" za fotografisanje.

Velika pozadina u puderasto-roze tonovima ukrašava se bogatim aranžmanima belog i roze cveća, a dekorateri užurbano završavaju poslednje detalje pred dolazak slavljenica i zvanica.

00:05 Osamnaesti rođendan Atine Tošić Izvor: Kurir

Sudeći po svakom detalju koji smo zabeležili na licu mesta, Jelena Karleuša i Duško Tošić potrudili su se da svojim naslednicama prirede veče za pamćenje i da Atinino punoletstvo, ali i Nikin 17. rođendan, proteknu baš onako kako su njihove ćerke zamislile.