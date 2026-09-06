RODITELJI ZA PRIMER! JK i Duško sijaju zajedno sa ćerkama: Ponosna mama kao milion dolara na rođendanu naslednica (FOTO, VIDEO)
- Atina i Nika Tošić slave 18. i 17. rođendan glamuroznom proslavom, uz prisustvo Jelene Karleuše i Duška Tošića.
- Bivši supružnici su, uprkos razvodu, zajedno došli na slavlje i pokazali da su deca prioritet.
- Za rođendan su pripremljeni raskošna dekoracija, cvetni aranžmani i foto-zid u roze tonovima.
Jelena Karleuša je još davno rekla da je Atina za rođendan dobila sestru Niku, koja se rodila godinu dana kasnije, na isti dan kada je rođena i Atina, starija naslednica.
Sada, 17 godina kasnije, njih dve su izrasle u prave lepotice koje su stil, harizmu i lepotu definitivno nasledile od majke.
Roditelji za primer
Iako su pop divna Jelena Kaleuša i Duško Tošić stavili tačku na svoju ljubavnu priču i nastavili dalje svojim životom, ništa ih nije sprečilo da za poseban dan budu tu za svoju decu. Bez drame, bez sukoba, već kao pravi roditelji za primer. Još jednom su pokazali da je ljubav prema deci mnogo važnija od ličnih nesuglasica i različitih interesa. Jedna stvar je jasna kao dan - interes da im deca odrastaju u zdravom okruženju punom ljubavi ostaje zajednička odlulka. Zbog ovih postupaka mogu dati primer mnogim roditeljima čija se ljubav ugasila.
Za poseban dan, devojke su zablistale u haljinama sa cirkonima, dok je ponosni tata odabrao crni smoking. Pop diva JK je, kao i uvek, bila na visini zadatka, a nije ni čudo, kada već godinama unazad nosi titulu modne ikone u čijem stilu pronalaze inspiraciju i mnoge svetske zvezde. Jelena je i sada bila upravo ono što se kaže - svetska, a naša.
Rođendan o kom će se dugo pričati
Podsetimo, sve je spremno za proslavu 18. rođendana Atine Tošić, ali i 17. njene sestre Nike Tošić, a ekipa Kurira nalazi se na licu mesta i zabeležila je poslednje pripreme pred početak velikog slavlja.
Posebna pažnja posvećena je svakom detalju, pa je dekoracija počela već na stepenicama koje vode ka hali u kojoj će biti održana proslava. Prilaz je ukrašen cvetnim aranžmanima u roze tonovima, ukrasnim fenjerima i mašnama, dok goste na vrhu stepenica dočekuje ogledalo sa natpisom "Welcome to the Birthday party".
Na njemu se nalaze imena Atine i Nike i brojevi 18 i 17, čime je jasno istaknuto da porodica ima dvostruki razlog za slavlje. U samoj hali u toku je postavljanje raskošnog "wall-a" za fotografisanje.
Velika pozadina u puderasto-roze tonovima ukrašava se bogatim aranžmanima belog i roze cveća, a dekorateri užurbano završavaju poslednje detalje pred dolazak slavljenica i zvanica.
Sudeći po svakom detalju koji smo zabeležili na licu mesta, Jelena Karleuša i Duško Tošić potrudili su se da svojim naslednicama prirede veče za pamćenje i da Atinino punoletstvo, ali i Nikin 17. rođendan, proteknu baš onako kako su njihove ćerke zamislile.