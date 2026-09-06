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Duško Tošić i Jelena Karleuša slave poseban dan za njihovu porodicu, punoletstvo ćerke Atine, ali i Nikin rođendan. Pred okupljenim novinarima zajedno su se pojavili u svečanim izdanjima, a tokom iskrenog razgovora sa medijima nisu uspeli da sakriju emocije.

Prvo je zaplakala Karleuša, a onda su joj ćerke pale u zagrljaj pa su plakale sve tri. Duško je sa strane sve to emotivno posmatrao.

Iako su bivši supružnici imali uspone i padove kada je reč o njihovom odnosu, večeras su izgovorili samo najlepše moguće reči. Na samom početku JK je pozdravila medije.

"Hvala vam što ste došli, nadam se da ste se poslužili", bila je iskrena pevačica, a onda se u razgovor uključila Nika koja je govorila o željama.

01:05 Jelena i Duško nasmejani jer je cela porodica na okupu: Tošić joj uputio ove reči i rasplakao je pred svima Izvor: MONDO/Marina Cvetković

"Ostvarili su nam sve želje, kao i za svaki rođendan, nisam ništa specijalno ni poželela samo da sve ovo prođe lepo i dobro", kaže godinu dana mlađa Nika dok je Atina kratko otkrila da su pripreme za rođendan tekle više od osam sati.

"Spremale smo se od 12h", Duško se takođe uključio u razgovor otkrivši koliko mu je sve emotivno.

"Naravno da sam ponosan, sećam se kad su bile male bebe i kada sam ih držao u rukama, a sada su prave odrasle devojke", kaže pa nastavlja.

Jelena zaplakala zbog Duškovih reči

"Nisam osetio ovih 18 godina jer sam igrao fudbal po Nemačkoj, Francuskoj, Turskoj... Jelena je bila uz njih stalno", Jelena je odmah uzvratila komplimente.

"Duško je najdivniji tata koji može da bude, iako je meni brzo prošlo, nemam osećaj da su one porasle, uvek će biti moje bebe", kaže pop diva, a Duško se nadovezuje.

"Zahvaljujem se Jeleni i mnogo sam ponosan na nju. Malo vremena sam proveo sa njima, a ona ih je vaspitala i jako sam ponosan", nakon ovih reči Jelena je zaplakala.

07:11 Karleusa zaplakala tokom intervjua sa ćerkama Izvor: Kurir

"Ja se izvinjavam, ovo je jako emotivno za mene i ovo su suze radosnice", rekla je pa se nadovezala.

"Moja deca su sada devojke, to me je najviše dotaklo, a i Duško je najdivniji otac na svetu, dugo sam se borila da budemo u braku, a i kada smo se razveli on je ostao jako posvećen njima, vodi ih na ručkove i večere, izlete, stalno su zajedno", rekla je JK koju su deca zagrlila, te su u tom trenutku svi pustili suzu.

O čemu je još najpoznatija porodica na Balkanu govorila možete pogledati u snimku koji se nalazi u okviru teksta.

1/17 Vidi galeriju Jelena plače na slavlju Atine i Nike Foto: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: