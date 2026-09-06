Slušaj vest

Danijela, sestra pokojne Divne Karleuše i tetka Jelene Karleuše, među prvima je stigla na rođendan koji je u medijima najavljivan kao punoletstvo godine, odnosno na proslavu na kojoj Nika puni 17, a Atina 18 godina.

Tetka Danijela je stala pred okupljene medije i sa ponosom istakla je da su Atina i Nika izrasle u divne devojke.

00:21 Karleušina tetka Danijela emotivno o Divni Izvor: Kurir

- One su jako skromne devojčice, stvarno nemaju nekih želja, ali su jako vredne. Mislim da će biti vrlo uspešne u životu - iskreno nam je ispričala Danijela.

Govoreći o svojoj sestri, nije krila emocije, te je poručila da bi Divna danas bila neizmerno ponosna na svoje unuke i devojke u koje su izrasle.

- Divna nam svakog dana nedostaje, ali danas posebno. Mislim da bi bila baš ponosna - iskreno je priznala Danijela.

Danijela i Divna su bile jako bliske

Inače, tokom borbe sa opakom bolešću, Divnu Karleušu nije napuštala mlađa sestra Danijela. Njih dve bile su i te kako vezane.

Kada im je otac nastradao, Divna je imala 10 godina, a Danijela samo 3 meseca. Iz tog razloga, starija sestra značajno je učestvovala u odrastanju mlađe.

- Danijelu sam ja podigla. Prećutno sam joj menjala figuru oca, što nisam koristila da dobije po koju ćušku, ali ona i dan-danas prepričava kako sam je plašila u mraku - svojevremeno je ispričala Divna.

1/5 Vidi galeriju Divna Karleuša Foto: Print Screen, Damir Dervišagić, Printscreen

Karleuša je bila je mnogo vezana za majku Divnu, a veoma je bliska sa tetkom Danijelom. Mnogi su primetili da pop diva liči na rođenu sestru svoje pokojne majke Divne.

Stigao Karleušin tata

Dragan Karleuša, otac pop dive JK stigao je na proslavu rođendana, a pred našim kamerama je kratko otkrio šta je poželeo unukama:

- Poželeo sam im zdravlje i sreću, zdravlje najviše - rekao nam je otac Jelene Karleuše.

00:16 Otac JK na rođendanu unuka Izvor: Kurir

Tu je i Duškova porodica

Majka Duška Tošića, sestra, i njena ćerka stigli su na rođendan o kom će se dugo pričati. Našem reporteru nije promakao trenutak kada su pristigle.

Pogledajte u prilogu ispod:

00:16 Duškova porodica stigla na rođendan ćerki Izvor: Kurir

Rođendan o kom će se dugo pričati

Podsetimo, sve je spremno za proslavu 18. rođendana Atine Tošić, ali i 17. njene sestre Nike Tošić, a ekipa Kurira nalazi se na licu mesta i zabeležila je poslednje pripreme pred početak velikog slavlja.

Posebna pažnja posvećena je svakom detalju, pa je dekoracija počela već na stepenicama koje vode ka hali u kojoj će biti održana proslava. Prilaz je ukrašen cvetnim aranžmanima u roze tonovima, ukrasnim fenjerima i mašnama, dok goste na vrhu stepenica dočekuje ogledalo sa natpisom "Welcome to the Birthday party".

1/14 Vidi galeriju Dekoracija na proslavi punoletstva Atine Tošić i 17. rođendana Nike Tošić Foto: Kurir

Na njemu se nalaze imena Atine i Nike i brojevi 18 i 17, čime je jasno istaknuto da porodica ima dvostruki razlog za slavlje. U samoj hali u toku je postavljanje raskošnog "wall-a" za fotografisanje.

Velika pozadina u puderasto-roze tonovima ukrašava se bogatim aranžmanima belog i roze cveća, a dekorateri užurbano završavaju poslednje detalje pred dolazak slavljenica i zvanica.

00:05 Osamnaesti rođendan Atine Tošić Izvor: Kurir

Sudeći po svakom detalju koji smo zabeležili na licu mesta, Jelena Karleuša i Duško Tošić potrudili su se da svojim naslednicama prirede veče za pamćenje i da Atinino punoletstvo, ali i Nikin 17. rođendan, proteknu baš onako kako su njihove ćerke zamislile.