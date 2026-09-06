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Pevačica Goga Sekulić pojavila se večeras na proslavi rođendana Atine i Nike, a svojim dolaskom odmah je privukla pažnju prisutnih.

Vidno raspoložena, Goga je otkrila i šta će zapevati tokom večeri. Kako je poručila kroz osmeh, na repertoaru će se naći njen poznati hit „Ljubavnica“, jer je, kako je rekla, to pesma koju fudbaleri posebno vole.

„Naravno da ću zapevati ‘Ljubavnicu’. To fudbaleri vole! Večeras smo došli da se veselimo i napravimo atmosferu za pamćenje“, poručila je Goga.

Sudeći po njenom raspoloženju, ali i reakcijama gostiju, nema sumnje da će ovo biti noć za pamćenje.

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Goga Sekulic stigla na rodjendan Izvor: Kurir

Jelena zaplakala zbog Duškovih reči

Tokom porodičnog intervjua, Karleuša je zaplakala zbog Duškovih reči.

"Nisam osetio ovih 18 godina jer sam igrao fudbal po Nemačkoj, Francuskoj, Turskoj... Jelena je bila uz njih stalno", Jelena je odmah uzvratila komplimente.

"Duško je najdivniji tata koji može da bude, iako je meni brzo prošlo, nemam osećaj da su one porasle, uvek će biti moje bebe", kaže pop diva, a Duško se nadovezuje.

Jelena plače na slavlju Atine i Nike Foto: Kurir

"Zahvaljujem se Jeleni i mnogo sam ponosan na nju. Malo vremena sam proveo sa njima, a ona ih je vaspitala i jako sam ponosan", nakon ovih reči Jelena je zaplakala.

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