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Velika balkanska zvezda Dragana Mirković jedna je od zvanica sa estrade koja je večeras gost na slavlju godine - rođendanu naslednica Jelene Karleuše i Duška Tošića.

Pogledajte kako izgleda dekoracija na ovom događaju:

1/14 Vidi galeriju Dekoracija na proslavi punoletstva Atine Tošić i 17. rođendana Nike Tošić Foto: Kurir

Dragana je sijala u elegantnom odelu sa belim blejzerom, a u razgovoru nam je ispričala da poznaje Atinu i Niku iz perioda kada su bile jako male:

"Izrasle su u preslatke devojke"

- Radujem se kada su ovakva dešavanja, vezana za decu. Sa zadovoljstvom sam pristala da dođem jer i Atinu i Niku znam još kada su bile male. Ovo je veliki događaj u njihovom, još uvek, malom životu. Radujem se zbog njih - kroz osmeh je govorila Dragana okupljenim medijskim predstavnicima, a potom, istakla je da su Jelenine naslednice izrasle u predivne devojke.

- Izrasle su u prelslatke i prezgodne devojke. Nika je skroz šarmantna, zanimljiva, Bože, šta če sve biti od nje - iskreno je pričala balkanska zvezda.

Foto: Kurir

Medijske ekipe nisu propustile priliku da joj postave pitanje o prelasku u "Zvezde Granda", ali Dragana to nije želela da komentariše, istakavši da očekuje dobar provod, kao i uvek, bez alkohola:

- Nemojte ta teška pitanja. Večeras sam dobro raspoložena i hoću lepo da se provedem. Svi uvek čekamo neko slavlje da bismo se malo opustili, proveli. Ja, uz negaziranu vodu, kao po običaju, ali nema veze, i to mi je dovoljno da budem vesela i da ne stajem čitavo veče. Večeras očekujem da se opustim i dobro provedem.

Poklon za Atinu i Niku

- Za poklon sam izabrala ono što je najsigurnije - rekla nam je Dragana Mirković i pokazala kovertu, pa dodala:

Pogledajte šta je sve rekla:

03:59 Dragana Mirković Izvor: Kurir

- I cveće naravno, tetkino zlato je tu da pripomogne. Devojke imaju neki svoj stil, ne bih da ulazim u to šta da im kupim, ovo je najsigurnije - jasna je bila balkanska zvezda.

Izuzetno emotivna

Ovim povodom, Dragana se prisetila rođendana svoje dece i tom prilikom nije krila emocije:

- Ja sam na svakom rođendanu svoje dece izuzetno emotivna. Manuela ima već 24 godine, ali sa 18 godina je poseban osećaj, i to kad je ćerka u pitanju. Njene, do juče, dve male princeze, sada su devojke i evo Atina zrela ulazi u svet odraslih, sigurno Jelenu emocije pogađaju - rekla nam je Dragana.

Foto: Kurir

"Unuka Ksenija je čudo"

Osim toga, ona je progovorila i o svojoj mezimici, unuci Kseniji, za koju kaže da je najslađe stvorenje na svetu:

- Moja mala princeza je najslađe stvorenje na svetu, kao što je, verovatno, i drugim majkama i bakama njihovo najslađe. Ksenija je čudo malo koje pokušava čak i da peva. Ima deset meseci, a pitam se, šta li će tek biti kasnije, kad je sad već ovoliko zanimljiva.

Utisci sa Milančetovog koncerta

Dragana Mirković bila je specijalan gost na koncertu Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu, a pred našim kamerama je sumirala utiske:

- Utisci sa Milančetovog koncerta su fantastični. Ja sam toliko srećna zbog njega. Preponosna sam na njega i na sve ljude koji su četiri puta došli na Tašmajdan zbog njega, koji su osetili da to tako treba. To je i stvar vaspitanja i verovanja u tu lepu narodnu muziku. Presrećna sam i toliko sam se lepo osećala zbog njega, kao da je moj koncert u pitanju - rekla je i dodala:

1/5 Vidi galeriju Specijalna gošća iznenađenja na četvrtom koncertu Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu je muzička zvezda Dragana Mirković. Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

- On svaki put kad me zagrli, govori mi "zvezdo moja". Istopim se. On je divan čovek i toliko skroman. Šta da kažem kad je jedva pristao da ima svoj solistički koncert. To je nešto za veliko poštovanje. Šta drugo da kažem, nego da sam presrećna zbog njega - zaključila je balkasna zvezda Dragana Mirković pred našim kamerama.