DRAGANA MIRKOVIĆ, SEKA ALEKSIĆ, ANA BEKUTA, BOKI 13... Estrada na rođendanu kod Atine i Nike: Krem de la krem društva došao da ispoštuje JK i Tošića
- Jelena Karleuša i Duško Tošić večeras slave rođendan ćerkama Niki i Atini, koja puni 18 godina. Na proslavu je stigao veliki broj poznatih iz estrade.
- Među gostima su Goga Sekulić, Dragana Mirković, Ana Bekuta, Seka Aleksić, Bojana Lazić i Andreana Čekić, a slavlje je u prestoničkom restoranu.
Večeras Jelena Karleuša i Duško Tošić prave rođendan svojim ćerkama. Nika puni 17, dok Atina postaje punoletna.
Nakon zajedničkog intervjua o kom već bruji region, pred kamerama pozirali su članovi porodice Tošić - Karleuša, a onda su počeli da pristižu poznati. Sam vrh naše estrade sjatio se u popularni prestonički restoran.
Goga Sekulić došla je prva i poručila kako će zapevati "ljubavnicu" jer fudbaleri, kako kaže, to vole.
Sledeći je slavlje uveličao advokat Nikola Premović koji se pobrinuo za to da JK i Tošić budu u korektnim odnosima.
Dragana Mirković u stilu velike regionalne zvezde pojavila se na slavlju u elegantnoj odevnoj kombinaciji sa širokim osmehom na licu.
I Ana Bekuta je tu, podsećamo, Bekuta i JK su izgradile odličan odnos tokom žiriranja u Zvezdama Granda, a njihovo prijateljstvo traje i dan danas.
Bojana Lazić i Andreana Čekić došle su u isto vreme, pevačica je imala crno belu kombinaciju, dok se voditeljka odlučila za nešto provokativniji izgled.
Tu je i Seka Aleksić, koja kaže da pre par godina nije mogla ni da zamisli da će na današnji dan biti upravo na ovom mestu.
Na slavlje je stigao Duško Šarić, a potom i Indira Radić.
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