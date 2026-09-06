Slušaj vest

Večeras Jelena Karleuša i Duško Tošić prave rođendan svojim ćerkama. Nika puni 17, dok Atina postaje punoletna.

Nakon zajedničkog intervjua o kom već bruji region, pred kamerama pozirali su članovi porodice Tošić - Karleuša, a onda su počeli da pristižu poznati. Sam vrh naše estrade sjatio se u popularni prestonički restoran.

Goga Sekulić došla je prva i poručila kako će zapevati "ljubavnicu" jer fudbaleri, kako kaže, to vole.

01:05
Goga Sekulic stigla na rodjendan Izvor: Kurir

Sledeći je slavlje uveličao advokat Nikola Premović koji se pobrinuo za to da JK i Tošić budu u korektnim odnosima.

Dragana Mirković u stilu velike regionalne zvezde pojavila se na slavlju u elegantnoj odevnoj kombinaciji sa širokim osmehom na licu.

03:59
Dragana Mirković Izvor: Kurir

I Ana Bekuta je tu, podsećamo, Bekuta i JK su izgradile odličan odnos tokom žiriranja u Zvezdama Granda, a njihovo prijateljstvo traje i dan danas.

00:18
Ana Bekuta sa unukom zablistala na proslavi punoletstva Atine Tošić: Pevačica oduševila sve novom linijom Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Bojana Lazić i Andreana Čekić došle su u isto vreme, pevačica je imala crno belu kombinaciju, dok se voditeljka odlučila za nešto provokativniji izgled.

02:16
Bojana i Andreana stigle na rodjendan kod Atine i Nike Izvor: Kurir

Tu je i Seka Aleksić, koja kaže da pre par godina nije mogla ni da zamisli da će na današnji dan biti upravo na ovom mestu.

03:28
Boki 13 stigao na rodjendan kod Karleusinih cerki Izvor: Kurir

 Na slavlje je stigao Duško Šarić, a potom i Indira Radić.

00:20
Duško Šarić stigao na proslavu kod ćerki Jk i Duška Tošića: Evo ko je sa njim u pratnji Izvor: MONDO

00:11
Indira Radic na proslavi kod cerka Jelene Karleuse Izvor: Kurir

Ne propustiteStars"DIVNA BI DANAS BILA PONOSNA" Karleušina tetka Danijela emotivna, otkrila kakve su Nika i Atina privatno, evo ko je sve iz porodice stigao (VIDEO)
jelena Karleuša Duško Tošić Atina proslava rođendan
StarsSCENA KOJA LOMI SRCA! Karleuša briznula u plač zbog Duškovih reči, ćerke je odmah zagrlile: Konačno svi progovorili pred kamerama
jelena Karleuša Duško Tošić Atina proslava rođendan
StarsRODITELJI ZA PRIMER! JK i Duško sijaju zajedno sa ćerkama: Ponosna mama kao milion dolara na rođendanu naslednica (FOTO, VIDEO)
jelena Karleuša Duško Tošić Atina proslava rođendan
StarsOVO MOŽE JEDINO JELENA KARLEUŠA! Specijalan deo sale samo za novinare, nema čega nema: Posluženje kakvo niste videli ni na dvoru (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-09-06 at 19.07.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

03:13
Seka Aleksic na slavlju kod JK Izvor: Kurir