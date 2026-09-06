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Večeras Jelena Karleuša i Duško Tošić prave rođendan svojim ćerkama. Nika puni 17, dok Atina postaje punoletna.

Nakon zajedničkog intervjua o kom već bruji region, pred kamerama pozirali su članovi porodice Tošić - Karleuša, a onda su počeli da pristižu poznati. Sam vrh naše estrade sjatio se u popularni prestonički restoran.

Goga Sekulić došla je prva i poručila kako će zapevati "ljubavnicu" jer fudbaleri, kako kaže, to vole.

01:05 Goga Sekulic stigla na rodjendan Izvor: Kurir

Sledeći je slavlje uveličao advokat Nikola Premović koji se pobrinuo za to da JK i Tošić budu u korektnim odnosima.

Dragana Mirković u stilu velike regionalne zvezde pojavila se na slavlju u elegantnoj odevnoj kombinaciji sa širokim osmehom na licu.

03:59 Dragana Mirković Izvor: Kurir

I Ana Bekuta je tu, podsećamo, Bekuta i JK su izgradile odličan odnos tokom žiriranja u Zvezdama Granda, a njihovo prijateljstvo traje i dan danas.

00:18 Ana Bekuta sa unukom zablistala na proslavi punoletstva Atine Tošić: Pevačica oduševila sve novom linijom Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Bojana Lazić i Andreana Čekić došle su u isto vreme, pevačica je imala crno belu kombinaciju, dok se voditeljka odlučila za nešto provokativniji izgled.

02:16 Bojana i Andreana stigle na rodjendan kod Atine i Nike Izvor: Kurir

Tu je i Seka Aleksić, koja kaže da pre par godina nije mogla ni da zamisli da će na današnji dan biti upravo na ovom mestu.

03:28 Boki 13 stigao na rodjendan kod Karleusinih cerki Izvor: Kurir

Na slavlje je stigao Duško Šarić, a potom i Indira Radić.

00:20 Duško Šarić stigao na proslavu kod ćerki Jk i Duška Tošića: Evo ko je sa njim u pratnji Izvor: MONDO

00:11 Indira Radic na proslavi kod cerka Jelene Karleuse Izvor: Kurir

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