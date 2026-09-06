Karlo Ječminek otkrio je da je slao giftove Dragomiru Mijatovu na TikToku, što je ponovo pokrenulo priču o njihovoj komunikaciji.
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KARLO JECMENEK RAZOTKRIO BIVŠEG RIJALITI UČESNIKA?! Pomenuo Dragomira Mijatova, pa otkrio da mu je slao giftove na TikToku
- Karlo Ječminek je pred medijima pomenuo bivšeg rijaliti učesnika Dragomira Mijatova kao osobu sa kojom se ranije dopisivao.
- Tvrdio je i da mu je tokom TikTok prenosa slao giftove, što je ponovo otvorilo priču o njihovom kontaktu.
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Karlo Ječminek izneo je pred domaćim medijima tvrdnje koje su privukle veliku pažnju javnosti.
Na pitanje novinara da otkrije muškarce sa kojima se svojevremeno dopisivao, Karlo je pomenuo bivšeg rijaliti učesnika Dragomira Mijatova.
Ječminek tvrdi da su njih dvojica ranije bili u kontaktu i da su se dopisivali, a potom je otkrio još jedan detalj njihovog odnosa.
Foto: Printscreen Pink
Slao mu giftove
Kako tvrdi Karlo, Dragomiru je tokom njegovih prenosa uživo slao giftove na TikToku, odnosno virtuelne poklone koji imaju novčanu vrednost.
Ovim navodima Ječminek je ponovo pokrenuo priču o njihovoj komunikaciji, a ostaje da se vidi da li će se Dragomir Mijatov oglasiti i odgovoriti na njegove tvrdnje.
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