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Karlo Ječminek izneo je pred domaćim medijima tvrdnje koje su privukle veliku pažnju javnosti.

Na pitanje novinara da otkrije muškarce sa kojima se svojevremeno dopisivao, Karlo je pomenuo bivšeg rijaliti učesnika Dragomira Mijatova.

Ječminek tvrdi da su njih dvojica ranije bili u kontaktu i da su se dopisivali, a potom je otkrio još jedan detalj njihovog odnosa.

Foto: Printscreen Pink

Slao mu giftove

Kako tvrdi Karlo, Dragomiru je tokom njegovih prenosa uživo slao giftove na TikToku, odnosno virtuelne poklone koji imaju novčanu vrednost.

Ovim navodima Ječminek je ponovo pokrenuo priču o njihovoj komunikaciji, a ostaje da se vidi da li će se Dragomir Mijatov oglasiti i odgovoriti na njegove tvrdnje.

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