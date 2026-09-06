Slušaj vest

Boki 13 gde god da se pojavi privlači pažnju prisutnih, a ovog puta je to postigao i na rođendanu godine koji organizuju Jelena Karleuša i Duško Tošić za svoje naslednice Atinu i Niku.

Evo kako je izgledao:

1/5 Vidi galeriju Boki 13 na proslavi kod Atine i Nike Foto: Petar Aleksić Mondo

Papreno skup detalj

Boki je poznat po svom modnom ukusu koji je vrlo luksuzan i specifičan, a za ovaj poseban događaj je jedan detalj značajno privukao pažnju.

Naime, reč je o papreno skupoj torbi luksuznog dizajnerskog brenda, čija vrednost doseže i vrtoglavih 19.500,00 dolara! S obzirom na to da se razume u modu, otkrio je i da su njegovi rođendanski pokloni za Atinu i Niku bili upravo modni komadi - torbe.

Foto: Prinskrin

"Atina i Nika imaju sve"

- Dobro sam. Raspoložen sam, došao sam pravo iz Skoplja. Ja na poklone ne dajem koverte. Atina i Nika imaju sve, a ja sam se potrudio da bude jedan modni komad za Atinu, jedan za Niku i mislim da sam pogodio ukus - rekao je Boki okupljenim medijskim predstavnicima, pa otkrio koliko je teško bilo odabrati poklone za njih:

- Bilo je teško i komplikovano izabrati poklon, posebno što su to deca koja imaju sve. Jelena mi je pomogla, znam kakav ukus ima Atina, kakav Nika. U pitanju su poznati brendovi i dobre torbice - priznao je Boki 13.

Ovako je izgledao kada se pojavio sa svojom skupocenom torbom:

00:07 Boki 13 stigao na rođednan kod Atine i Nike Izvor: Kurir

Ovom prilikom smo ga i pitali za aktuelno suđenje, na kom bi sutra trebalo da se pojavi:

- Meni nekako uvek zapadne da se bavim pravnim situacijama, doduše ovo je neka budalaština u pitanju, ali videćete sutra zbog čega se to dogodilo. Sada je Atinin i Nikin rođendan i tome se radujem - rekao je on.

Želje za Atinu i Niku i sećanje na Divnu

Ovaj događaj ne može da prođe bez sećanja na Divnu Karleušu, a Boki je iskreno priznao koliko mu ona nedostaje, ali je najpre izeneo svoje želje za Jelenine naslednice:

1/5 Vidi galeriju Rođendan Nike i Atine Foto: Kurir, Petar Aleksić Mondo, Kurir

- Želim im dobrog zdravlja, mnogo radosti i sreće. Možda zvuči kao kliše, ali stvarno to mislim. Dolazio sam kad su pravili prvi rođendan Niki i drugi Atini. Prošlo je 16 godina. Tad sam bio sa Divnom i Marinom, večeras sam, nažalost, sam - prisetio se Boki 13.

- Divna će večeras nedostajati. O tome sam danas mislio i kada sam bio kod Jelene kući, pričao sam i sa Danijelom o tome. Divna je bila stvarno Divna žena, Jelena je bila jako vezana za nju. Atina i Nika su je zvale "Baki" - otkrio je on, pa za kraj dodao:

- Divna je bila sjajan roditelj, a takva je i Jelena. Atina i Nika su prevaspitana i skromna deca - zaključio je Boki pred našim kamerama.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekao pre nego što se prepustio nezaboravnom slavlju:

03:28 Boki 13 izjava na rođendanu Atine i Nike Izvor: Kurir

Inače, OVDE možete videti ko je sve stigao na proslavu.