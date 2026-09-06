MILICA TODOROVIĆ KOD ATINE I NIKE NA ROĐENDANU! Pevačica se prisetila svog punoletstva: Dobila sam dijamant tada
- Milica Todorović se pojavila na rođendanu Atine i Nike Tošić i rekla da joj je čudno što su porasle, ali im želi sve najlepše.
- Prisetila se svog 18. rođendana u Kruševcu, kada je dobila prsten sa dijamantom i kaže da ne voli velika okupljanja zbog anksioznosti.
Milica Todorović pojavila se večeras na rođendanu kod Nike i Atine Tošić.
Na samom početku otkrila je kako se oseća, te kako doživljava slavlje godine.
"Super sam. Čudno mi je što su Atina i Nika porasle, ali želim im je sve najlepše", rekla je pa se nadovezala.
"Trudim se da svakoga ispoštujem, iako imam puno obaveza. Večeras ću pevati ako me pitaju", kaže pa se priseća svog 18. rođendana.
"Bio je u Kruševcu, imala sam 48 kilograma, došlo mi je baš puno kolega, a tu su bili i estradni menadžeri iz Grand produkcije", tvrdi pa priča o poklonu.
"Ništa specijalno, dobila sam prsten sa nekim dijamantom", kaže pa zaključuje.
"Ne volim velika okupljanja jer mi proradi anksioznost, ali mislim da ću morati da zanemerim to zbog deteta"
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