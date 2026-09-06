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Na samom početku otkrila je kako se oseća, te kako doživljava slavlje godine.

"Super sam. Čudno mi je što su Atina i Nika porasle, ali želim im je sve najlepše", rekla je pa se nadovezala.

"Trudim se da svakoga ispoštujem, iako imam puno obaveza. Večeras ću pevati ako me pitaju", kaže pa se priseća svog 18. rođendana.

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"Bio je u Kruševcu, imala sam 48 kilograma, došlo mi je baš puno kolega, a tu su bili i estradni menadžeri iz Grand produkcije", tvrdi pa priča o poklonu.

"Ništa specijalno, dobila sam prsten sa nekim dijamantom", kaže pa zaključuje.

"Ne volim velika okupljanja jer mi proradi anksioznost, ali mislim da ću morati da zanemerim to zbog deteta"

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