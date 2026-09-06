Slušaj vest

Milica Todorović pojavila se večeras na rođendanu kod Nike i Atine Tošić.

Na samom početku otkrila je kako se oseća, te kako doživljava slavlje godine.

"Super sam. Čudno mi je što su Atina i Nika porasle, ali želim im je sve najlepše", rekla je pa se nadovezala.

"Trudim se da svakoga ispoštujem, iako imam puno obaveza. Večeras ću pevati ako me pitaju", kaže pa se priseća svog 18. rođendana.

05:49
Milica Todorovic otkriva da joj sina veceras cuva strogo pouzdana Filipinka Izvor: Kurir

"Bio je u Kruševcu, imala sam 48 kilograma, došlo mi je baš puno kolega, a tu su bili i estradni menadžeri iz Grand produkcije", tvrdi pa priča o poklonu.

"Ništa specijalno, dobila sam prsten sa nekim dijamantom", kaže pa zaključuje.

"Ne volim velika okupljanja jer mi proradi anksioznost, ali mislim da ću morati da zanemerim to zbog deteta"

Ne propustiteStarsGRUDI NIKAD VEĆE! Milica Todorović došla na izbor za Miss Universe i izazvala ogromnu pažnju
Slika zaslona 2026-08-30 u 22.00.44.png
StarsOGLASIO SE BIVŠI PARTNER MILICE TODOROVIĆ POSLE MEDIJSKE ILEGALE! Nakon raskida nestao iz javnosti, sad se skroz transformisao
Snimak ekrana 2026-08-27 145902.png
StarsOVO JE PORODIČNA KUĆA MILICE TODOROVIĆ U KRUŠEVCU! Pevačica renovirala dom i pomogla svojim roditeljima: Nisam držala bušilicu i mešala malter
m.t..jpg
StarsESTETSKI HIRURG RASKRINKAO DOMAĆU ESTRADU: Otkrio šta su pevačice korigovale na licu, neke promene će vas ŠOKIRATI!
Seka Aleksić Milica Todorović Anabela Atijas Indira Radić Rada Manojlović

 Pogledajte dodatni snimak:

00:24
Unutra je baš emotivno: Goga izašla sa slavlja pa otkrila šta se unutra dešava izmedju Karleuse i Duska Izvor: MONDO