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Emocije ne jenjavaju na proslavi rođendana naslecnica Jelene Karleuše i Duška Tošića. Roditelji za primer su tu za svoju decu, naročito u posebnim prilikama, a kada je slavlje otpočelo,Duško je održao emotivan govor pred gostima, zahvalio se bivšoj supruzi, a JK ga je čak i poljubila!

Foto: Kurir

"Hvala što si nam rodila dve princeze"

- Dobro veče svima, znam da će se ovaj sto smejati jer nikad nisam voleo da držim govor i mikrofon - počeo je Duško Tošić pozdravni govor na proslavi rođendana naslednica Atine i Nike Tošić.

Pop diva JK se slatko našalila i poručila:

- I levo će se smejati, veruj mi - a ta rečenica izazvala je pozitivnu atmosferu i smeh među prisutnima. Duško je, potom, nastavio:

- Tebi, mama, česitam i zahvaljujem što si nam rodila dve princeze - rekao je Tošić emotivnim rečima koje je uputio Jeleni Karleuši, a odmah je usledio i poljubac u obraz koji je zabeležio naš reporter na terenu.

00:10 Poljubac JK i Tošića na rođendanu naslednica Izvor: Kurir

Ovaj poljubac je posebno privukao pažnju i još jednom pokazao da uprkos svemu, Jelena i Duško imaju međusobno poštovanje i uvažavanje. Ponovo su pokazali da je ljubav prema deci mnogo važnija od ličnih nesuglasica i različitih interesa.

Scena koja lomi srca

Inače, pred ulazak u salu, JK i Duško su razgovarali sa okupljenim medijskim ekipama, a tom prilikom su raznežili mnoge.

Tom prilikom, zajedno su se pojavili u svečanim izdanjima, a tokom iskrenog razgovora sa medijima nisu uspeli da sakriju emocije.

1/17 Vidi galeriju Jelena plače na slavlju Atine i Nike Foto: Kurir

Prvo je zaplakala Karleuša, a onda su joj ćerke pale u zagrljaj pa su plakale sve tri. Duško je sa strane sve to emotivno posmatrao.

Iako su bivši supružnici imali uspone i padove kada je reč o njihovom odnosu, večeras su izgovorili samo najlepše moguće reči. Na samom početku JK je pozdravila medije.

"Hvala vam što ste došli, nadam se da ste se poslužili", bila je iskrena pevačica, a onda se u razgovor uključila Nika koja je govorila o željama.

01:05 Jelena i Duško nasmejani jer je cela porodica na okupu: Tošić joj uputio ove reči i rasplakao je pred svima Izvor: MONDO/Marina Cvetković

"Ostvarili su nam sve želje, kao i za svaki rođendan, nisam ništa specijalno ni poželela samo da sve ovo prođe lepo i dobro", kaže godinu dana mlađa Nika dok je Atina kratko otkrila da su pripreme za rođendan tekle više od osam sati.

"Spremale smo se od 12h", Duško se takođe uključio u razgovor otkrivši koliko mu je sve emotivno.

"Naravno da sam ponosan, sećam se kad su bile male bebe i kada sam ih držao u rukama, a sada su prave odrasle devojke", kaže pa nastavlja.

Jelena zaplakala zbog Duškovih reči

"Nisam osetio ovih 18 godina jer sam igrao fudbal po Nemačkoj, Francuskoj, Turskoj... Jelena je bila uz njih stalno", Jelena je odmah uzvratila komplimente.

"Duško je najdivniji tata koji može da bude, iako je meni brzo prošlo, nemam osećaj da su one porasle, uvek će biti moje bebe", kaže pop diva, a Duško se nadovezuje.

"Zahvaljujem se Jeleni i mnogo sam ponosan na nju. Malo vremena sam proveo sa njima, a ona ih je vaspitala i jako sam ponosan", nakon ovih reči Jelena je zaplakala.

"Ja se izvinjavam, ovo je jako emotivno za mene i ovo su suze radosnice", rekla je pa se nadovezala.

07:11 Karleusa zaplakala tokom intervjua sa ćerkama Izvor: Kurir

"Moja deca su sada devojke, to me je najviše dotaklo, a i Duško je najdivniji otac na svetu, dugo sam se borila da budemo u braku, a i kada smo se razveli on je ostao jako posvećen njima, vodi ih na ručkove i večere, izlete, stalno su zajedno", rekla je JK koju su deca zagrlila, te su u tom trenutku svi pustili suzu.

O čemu je još najpoznatija porodica na Balkanu govorila možete pogledati u snimku koji se nalazi u okviru teksta.

Rođendan o kom će se dugo pričati

Podsetimo, sve je spremno za proslavu 18. rođendana Atine Tošić, ali i 17. njene sestre Nike Tošić, a ekipa Kurira nalazi se na licu mesta i zabeležila je poslednje pripreme pred početak velikog slavlja.

Posebna pažnja posvećena je svakom detalju, pa je dekoracija počela već na stepenicama koje vode ka hali u kojoj će biti održana proslava. Prilaz je ukrašen cvetnim aranžmanima u roze tonovima, ukrasnim fenjerima i mašnama, dok goste na vrhu stepenica dočekuje ogledalo sa natpisom "Welcome to the Birthday party".

1/14 Vidi galeriju Dekoracija na proslavi punoletstva Atine Tošić i 17. rođendana Nike Tošić Foto: Kurir

Na njemu se nalaze imena Atine i Nike i brojevi 18 i 17, čime je jasno istaknuto da porodica ima dvostruki razlog za slavlje. U samoj hali u toku je postavljanje raskošnog "wall-a" za fotografisanje.

Velika pozadina u puderasto-roze tonovima ukrašava se bogatim aranžmanima belog i roze cveća, a dekorateri užurbano završavaju poslednje detalje pred dolazak slavljenica i zvanica.

00:05 Osamnaesti rođendan Atine Tošić Izvor: Kurir

Sudeći po svakom detalju koji smo zabeležili na licu mesta, Jelena Karleuša i Duško Tošić potrudili su se da svojim naslednicama prirede veče za pamćenje i da Atinino punoletstvo, ali i Nikin 17. rođendan, proteknu baš onako kako su njihove ćerke zamislile.