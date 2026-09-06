Slušaj vest

Nema sumnje da je Nikina i Atinina proslava - rođendan godine. Mama Jelena Karleuša i tata Duško Tošić potrudili su se da sve bude onako kako su njihove mezimice zamislile.

Upravo ova proslava je nedeljama unazad bila glavna tema na portalima, te su svi sa nestrpljenjem čekali da saznaju - ko će sve doći, kakva će biti dekoracija, kao i to, kako će izgledati trenutak kada će Duško i Jelena stajati zajedno uz svoje ćerke.

1/5 Vidi galeriju Rođendan Nike i Atine Foto: Kurir, Petar Aleksić Mondo, Kurir

Zavirite na žurku

Naš portal prenosio je sve aktuelnosti sa lica mesta, a sada smo imali priliku da vam donesemo deo atmosfere iza zatvorenih vrata luksuzno dekorisane sale. Na snimku koji je zabeležio naš reporter sa terena može se videti kako se estrada provodi uz vrnuhsku muziku i ambijent.

Dragana Mirković, Seka Aleksić, Boki 13 - samo su neki od poznatih koji su od prvog trenutka ustali i počeli da igraju. Gotovo da su sve stolice bile prazne, a gosti na podijumu. Pogledajte u prilogu ispod kako je to izgledalo:

00:16 Očela žurka kod Karleuše i Tošića Izvor: Kurir

JK zapevala

Međutim, tu nije bio kraj spektaklu. Ponosna mama JK, koja danas slavi 17. rođendan Niki i punoletstvo Atini, ukrala je šou i zapavela svoj legendarni hit "Casino". Ona je pustila svoj glas i pevala s mnogo emocija, a ispred nje su se odmah stvorile kamere telefona prisutnih koji su želeli da zabeleže ovaj lep trenutak.

U prilogu ispod pogledajte kako to izgleda kad mama zapeva kod ćerki na rođendanu:

00:15 JK zapevala na rođendanu Atine i Nike Izvor: Kurir

Pao poljubac

Podsetimo, emocije ne jenjavaju na proslavi rođendana naslecnica Jelene Karleuše i Duška Tošića. Roditelji za primer su tu za svoju decu, naročito u posebnim prilikama, a kada je slavlje otpočelo, Duško je održao emotivan govor pred gostima, zahvalio se bivšoj supruzi, a JK ga je čak i poljubila!

Foto: Kurir

- Tebi, mama, česitam i zahvaljujem što si nam rodila dve princeze - rekao je Tošić emotivnim rečima koje je uputio Jeleni Karleuši, a odmah je usledio i poljubac u obraz koji je zabeležio naš reporter na terenu.

00:10 Poljubac JK i Tošića na rođendanu naslednica Izvor: Kurir

Dekoracija iz bajke

Na rođendanu o kom će se tek pričati, posebna pažnja posvećena je svakom detalju, pa je dekoracija počela već na stepenicama koje vode ka hali u kojoj će biti održana proslava. Prilaz je ukrašen cvetnim aranžmanima u roze tonovima, ukrasnim fenjerima i mašnama, dok goste na vrhu stepenica dočekuje ogledalo sa natpisom "Welcome to the Birthday party".

1/14 Vidi galeriju Dekoracija na proslavi punoletstva Atine Tošić i 17. rođendana Nike Tošić Foto: Kurir

Sudeći po svakom detalju koji smo zabeležili na licu mesta, Jelena Karleuša i Duško Tošić potrudili su se da svojim naslednicama prirede veče za pamćenje i da Atinino punoletstvo, ali i Nikin 17. rođendan, proteknu baš onako kako su njihove ćerke zamislile.

Dragana Mirković napravila atmosferu za pamćenje

U jednom momentu mikrofona se latila i naša najveća estradna zvezda Dragana Mirković koja je atmosferu vinula na najviši nivo.

00:13 Dragana Mirkovic podigla atmosferu do vrhunca Izvor: Kurir