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Jelena Karleuša i Duško Tošić zajedno su organizovali proslavu povodom 18. rođendana starije ćerke Atine i 17. rođendana mlađe Nike, koje su rođene istog dana, 7. septembra, u razmaku od godinu dana. Slavlje je počelo u nedelju uveče u jednom beogradskom hotelu, a bivši supružnici su se zajedno sa ćerkama pojavili pred gostima i medijima.

Atina je za proslavu odabrala zlatnu haljinu, dok je Nika bila u roze toaleti, a roditelji su sve vreme bili uz njih. Jelena i Duško su pred početak slavlja govorili i o ćerkama, a nekadašnji fudbaler priznao je da je zbog karijere i godina provedenih van Srbije propustio veliki deo njihovog odrastanja. Posebno je istakao Jeleninu ulogu u njihovom vaspitanju.

03:56 Detalji proslave sa rođendana ćerki Jelene i Duška Tošića Izvor: Instagram/duskotosic

– Zahvaljujem se i mnogo sam ponosan na Jelenu. Ja sam jako malo vremena provodio sa njima, pogotovo što sam igrao van Srbije. Jelena ih je divno vaspitala – rekao je Tošić, nakon čega Jelena nije uspela da zadrži suze.

Karleuša je sa druge strane pred ćerkama pohvalila Duška kao oca i rekla da su sada u lepim odnosima, kao i da Atini i Niki, bez obzira na njihov razvod, nikada nije nedostajala ljubav oba roditelja. Emocije su posebno proradile kada je pomenuta pokojna Divna Karleuša, pa su se Jelena, Atina i Nika zagrlile i zaplakale.

Duško se kasnije i sam našao sa mikrofonom u ruci. Na početku se našalio da ne voli mikrofon i da nije vešt u držanju govora, čime je nasmejao goste, ali je njegovo obraćanje ubrzo dobilo ozbiljniji ton. Pred svima se obratio bivšoj supruzi i zahvalio joj se na njihovim ćerkama.

– Tebi, mama, čestitam i zahvaljujem ti što si mi rodila dve princeze – rekao je Tošić.

Jelena mu je potom prišla, zagrlila ga i poljubila u obraz, a snimak ovog trenutka brzo se proširio društvenim mrežama.

Foto: Kurir

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada su Jelena i Duško zajedno zapevali Janin hit „Šta će ti pevačica“. Bivši supružnici su kroz osmeh otpevali deo pesme.

Za muziku te večeri nisu bile zadužene samo angažovane muzičke snage, već su se mikrofona latile i gošće. Indira Radić zapevala je „Zmaj“. U jednom trenutku je pred svima rekla: A ja sam vam bila i na svadbi.

1/5 Vidi galeriju Rođendan Nike i Atine Foto: Kurir, Petar Aleksić Mondo, Kurir

Mikrofon je uzela i Dragana Mirković, koja je prethodno na slavlje stigla sa cvećem i kovertama za slavljenice. Dragana Atinu i Niku poznaje još od njihovog detinjstva, a tokom večeri zapevala je pred gostima.

Na rođendanu svojih ćerki pevala je i Jelena Karleuša. Izvela je „Casino“, a kasnije je ponovo uzela mikrofon i zapevala pesmu sa stihom „Napravi mi sina“. U tom trenutku Duško je bio na podijumu u njenoj blizini, a bivši supružnici su tokom večeri zajedno igrali i učestvovali u slavlju.

00:15 JK zapevala na rođendanu Atine i Nike Izvor: Kurir

Jedan od centralnih trenutaka večeri usledio je pred ponoć, kada su pred Atinu i Niku iznete dve različite višespratne torte. Atinina torta, u skladu sa njenim stajlingom, bila je zlatna i ukrašena ornamentima, dok je za Niku pripremljena roze torta sa ukrasima nalik draguljima. Jelena i Duško stajali su sa ćerkama dok su gasile svećice, a Atina i Nika su za taj trenutak odabrale majčinu pesmu „Samo za tvoje oči“. Duško je potom igrao sa ćerkama, dok je Jelena nazdravljala.

Na proslavi se okupio veliki broj poznatih ličnosti, među kojima su bili Dragana Mirković, Indira Radić, Ana Bekuta, Seka Aleksić, Goga Sekulić, Andreana Čekić, Boki 13, kao i članovi obe porodice. Došao je Jelenin otac Dragan Karleuša, dok su sa Duškove strane stigle njegova majka Nikoleta, sestra Katarina i drugi članovi porodice.

Dekoracija je bila u roze, belim i krem tonovima, sa velikim cvetnim aranžmanima, mašnama i ogledalom na ulazu na kojem su bila ispisana imena Atine i Nike i brojevi 18 i 17.