"ZLOČIN POPUT OVOG MORA DA SE KAZNI" Verica Rakočević preživela pakao - otkrila zašto nije otišla u policiju i poslala jaku poruku svim devojkama i ženama!
- Verica Rakočević je otkrila da je kao mlada bila žrtva silovanja od strane poznanika iz razreda i da se od tog iskustva nije potpuno oporavila.
- Kaže da zločin poput tog mora da se kazni, ali tada nije otišla u policiju jer je osećala stid i verovala da prijava ne bi donela ništa dobro.
- Poručila je ženama da nasilje odmah prijave i da ne čekaju, jer je podrška porodice i reakcija na vreme ključna.
Modna dizajnerka Verica Rakočević jednom prilikom podelila je potresno iskustvo, od kog se i dalje nije oporavila u potpunosti. Ona je otkrila da je svojevremeno bila žrtva silovanja, a nju je tada napastvovao poznanik. O ovoj i te kako bolnoj temi nerado priča i posle toliko vremena.
- Plašim se, ako biste dobili odgovor od mene, da bih ušla u jednu situaciju koju mnogi ljudi ne bi razumeli. Mogu da kažem nešto o tome s obzirom na to da sam prošla kroz to, ali i dalje mi je teško. Ne postoji opravdanje za takav zločin, ne postoji izgovor u godinama, situaciji, neznanju. Takav zločin mora da se kazni - rekla je modna kreatorka, koja se kaje što tada nije prijavila da je silovana.
- Nisam prijavila to, a kasnije sam smatrala da nema potrebe da prijavim jer to nisam uradila kada treba, tačnije odmah nakon što se dogodilo. Nisam verovala da mi pokretanje tog zločina može doneti išta dobro u životu, i tako je ostalo - navela je ona i dodala da je njen silovatelj osoba sa kojom je išla u razred, a potom otkrila da je dugo nakon silovanja osećala stid.
Bilo me je sramota
- Bila sam jako mlada, a moji roditelji su bili strogi. Nisam razumela da su roditelji zid zaštite i da bi stali uz mene. To mi je uradio drug iz razreda, i to je bio dodatan razlog zbog kog me je bilo sramota. Nikada nisam htela da otkrijem identitet tog čoveka. Verovala sam da sam ja nekako kriva za to. Apelujem na sve žene da se time ozbiljno pozabave ukoliko im se dogodi, da istog trenutka prijave nasilnika i ne puste da prođe vreme - izjavila je Verica, prenosio je "Hype".
Inače, Verica je jednom prilikom govorila o godinama na koje se ne osvrće.
- Često čujem da su godine samo broj, ali nije tako za svakoga. Mene nijedan broj nije plašio, ali mi ovaj ne ulazi u glavu... Pre dvadeset godina, pomislila bih - blago njemu koliko je dugo živeo. Mislim da sam zaista privilegovana što ne samo da imam prostora za snove, već ih je više nego kod nekog pedesetogodišnjaka. Moji snovi su jako realni. Shvatila sam koliko je život lepa igra - nekada padnete i razbijete kolena, nekada slomite nogu, pa nosite gips, ali imate prostora i za snove i za još mnogo ružnih i lepih momenata. Kad vratim film unazad i pomislim kroz kakve sam oluje prošla, i poslovno i privatno, zapitam se da li je moguće da još uvek imam snage. Onda zaključim da su mi možda baš te oluje dale snagu da idem dalje - pričala je kreatorka.