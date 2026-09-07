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Marko Janjušević Janjuš kao dugoogodišnji učesnik rijaliti formata, izgleda da je zamislio da je vladar Bele kuće i da može da radi šta mu je volja. Međutim, ove sezone tu je i Stojin sin, Milan Popov koji sudeći po ovoj situaciji ne dozvoljava da se nežniji pol povređuje i maltrtetira.

Janjuš je u novoj ulčesnici cimerki napravio modricu jer ju je udario nogom, a ona se požalila cimerima, među kojima je bio i Milan Popov. S obzirom da je Janjušević čuo da se ona žali, došao je u dvorište gde su svi bili okupljeni i počeo da joj govori kako joj nije ništa i da je to sve samo jedna šala.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

Janjuš pobesneo

Milanu se ovo nije dopalo, pa je reagovao

- Brate, smanji malo to. Nije da nije strašno. Gledao sam te druže, smanji malo, šta šta hoću? Vidi kolika je modrica, ne možeš da je šutiraš. Ovo nije zajebancija, preterao si, žensko je- govorio je Milan šzto

- Šta se petljaš? Šta si ti prosvetitelj neki? Ajde iskuliraj samo, nemoj me gledati tako kad te molim. Kad ti budeš uvredio neku ženu ovde, slušaj me... Polomiću te kao... - govorio je Janjuš i nije prestajao sa uvredama poput "Konju, budalo, kretenu", a Stojin sin odlučio je da povuče ručnu i prekine sa raspracvom, dok je Janjušević i dalje pričao i vređao Milana

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"Ja sam bolestan"

Marko Janjušević Janjuš, pred početak rijalitija, stao je pred pridapdnike medija i kratko poručio kako se oseća.

- Znam da idem opet na 10 meseci, pa sam pod tenzijom - rekao je on i istakao da je proletelo vreme od prošlog učešća.

Potom, pripadnici sedme sile su se osvrnuli na njegov sukob sa Vanjom Živić, a Marko je to prokomentarisao sledećim rečima:

- Nismo se mi svađali, sa svima sam dobro, da izguram još ovih deset meseci, iako sam rekao "Nikad više", ja sam bolestan - zaključio je Janjuš.