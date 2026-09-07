"SLEDEĆI PUT PAMET U GLAVU" Oglasio se Ilija Pečenica! Uroš ga optužuje da mu je uništio kosu, frizer priznaje da je NAMERNO to uradio: Dobio si šta si zaslužio
- Uroš Stanić tvrdi da je za nadogradnju kose dao 1.500 evra i da ga je frizer Ilija Pečenica uništio, pa ga danima javno proziva.
- Pečenica je uzvratio da je lošu nadogradnju uradio namerno i poručio Staniću da je dobio ono što je zaslužio.
Uroš Stanić hteo je na spektakularan način da uđe u Elitu 10. On je kako i sam tvrdi, dao 1200 evra za kreaciju koju je nosio i koja se šila mesec dana, a nakon što se pojavio u javnosti, Uroša su svi pitali šta mu je sa kosom i zašto je toliko loše urađena.
Tada je Uroš doživeo pomračenje uma, pa već dva dana ide po imanju i napada bivšeg učesnika rijalijtia Iliju Pečenicu, koji je zadužen za njegovu nadogradnju. Uroš u svim rečima koje mu upućuje preko kamera, ističe i da mu je dao 1500 evra, ostao dužan još 300 evra, a da ga je on uništio.
Nakon dva dana, oglasio se i frizer, koji je sudeći po njegovom oglašavanju namerno uradio Staniću lošu nadogradnju.
- E, pa Uroše moj dragi moraš da znaš kada da staneš sa pljuvanjem ljudi. Dobio si ono što si zaslužio! Sledeći put pamet u glavu, a moju nadogradnju možete videti na Šaneli i kod Jakšićke - poručio je Ilija u objavi na Instagram storiju.
Menja pol u Eliti 10
Uroš Stanić stigao je pred početak nove sezone rijalitija Elita 10 a svojim pojavljivanjem odmah je privukao pažnju okupljenih.
Ipak, najveću pažnju izazvala je njegova izjava pred kamerama. Uroš je poručio da u novu sezonu ulazi kao žena , a potom izneo i tvrdnju o promeni pola.
- U Eliti 10 sam žena. Ekskluzivno menjam pol na Pinku - izjavio je Uroš pred ulazak.
Njegova izjava odmah je privukla pažnju prisutnih, a ostaje da se vidi da li je reč o najavi koju ozbiljno namerava da realizuje ili provokaciji pred početak nove sezone.
Kurir.rs