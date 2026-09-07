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Uroš Stanić hteo je na spektakularan način da uđe u Elitu 10. On je kako i sam tvrdi, dao 1200 evra za kreaciju koju je nosio i koja se šila mesec dana, a nakon što se pojavio u javnosti, Uroša su svi pitali šta mu je sa kosom i zašto je toliko loše urađena.

Tada je Uroš doživeo pomračenje uma, pa već dva dana ide po imanju i napada bivšeg učesnika rijalijtia Iliju Pečenicu, koji je zadužen za njegovu nadogradnju. Uroš u svim rečima koje mu upućuje preko kamera, ističe i da mu je dao 1500 evra, ostao dužan još 300 evra, a da ga je on uništio.

Nakon dva dana, oglasio se i frizer, koji je sudeći po njegovom oglašavanju namerno uradio Staniću lošu nadogradnju.

- E, pa Uroše moj dragi moraš da znaš kada da staneš sa pljuvanjem ljudi. Dobio si ono što si zaslužio! Sledeći put pamet u glavu, a moju nadogradnju možete videti na Šaneli i kod Jakšićke - poručio je Ilija u objavi na Instagram storiju.

1/5 Vidi galeriju Ilija Pečenica Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Menja pol u Eliti 10

Uroš Stanić stigao je pred početak nove sezone rijalitija Elita 10 a svojim pojavljivanjem odmah je privukao pažnju okupljenih.

Ipak, najveću pažnju izazvala je njegova izjava pred kamerama. Uroš je poručio da u novu sezonu ulazi kao žena , a potom izneo i tvrdnju o promeni pola.

1/5 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Kurir

- U Eliti 10 sam žena. Ekskluzivno menjam pol na Pinku - izjavio je Uroš pred ulazak.

Njegova izjava odmah je privukla pažnju prisutnih, a ostaje da se vidi da li je reč o najavi koju ozbiljno namerava da realizuje ili provokaciji pred početak nove sezone.