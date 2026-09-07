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Radiša Trajković Đani još jednom je pokazao koliko voli da obraduje svoju suprugu Slađu, pa joj je priredio iznenađenje koje će dugo pamtiti. Popularni pevač kupio joj je potpuno novi luksuzni BMW, a trenutak uručenja pretvorio se u pravu porodičnu scenu koja je oduševila sve.

00:19 Đani kupio ženi nov auto i obuo njene papuče Izvor: Instagram

Đani je automobil dovezao pravo u garažu, gde je čekao da Slađa ugleda svoj novi četvorotočkaš. Kako bi iznenađenje bilo još simpatičnije, pevač je obuo njene kućne papuče i sa osmehom je pozvao da siđe.Totalno u pevačevom fazonu.Kada je ugledala sjajni BMW, Slađa nije krila oduševljenje. Sa širokim osmehom prišla je automobilu, obišla ga sa svih strana, a zatim sela za volan kako bi isprobala novi automobil.

Široke ruke

1/4 Vidi galeriju Đani se otvorio Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Instasgram, Nemanja Nikolić

Prvo što je uradila bilo je da upali motor, a zadovoljstvo nije skidala sa lica. Novi ljubimac na četiri točka očigledno je pogodio njen ukus, pa je Đanijev izbor automobila bio pun pogodak.

Poznato je da Đani i Slađa godinama važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a pevač ne krije da voli da s vremena na vreme obraduje suprugu lepim gestovima. Ovoga puta otišao je korak dalje i poklonio joj luksuzni BMW, čime je još jednom pokazao da pažnja i sitni detalji često znače jednako koliko i sam poklon.