TAJNI SIGNALI DUŠKA TOŠIĆA: Nije skidao celu veće pogled s Karleuše, šaputao joj na uvce, a pesmu koju joj je posvetio je teška simbolika (FOTO/VIDEO)
- Duško Tošić i Jelena Karleuša bili su veoma bliski na proslavi punoletstva Atine i 17. rođendana Nike, uz poglede, šapat i zajedničko druženje.
- Tošić je pred gostima zahvalio Jeleni što je odgajala njihove ćerke, a ona ga je zagrlila i poljubila u obraz.
Proslava punoletstva Atine Tošić i 17. rođendana njene mlađe sestre Nike okupila je veliki broj gostiju, ali su tokom večeri pažnju privukli i njihovi roditelji, Jelena Karleuša i Duško Tošić, koji se gotovo nisu odvajali.
Dok su slavljenice gasile svećice na rođendanskim tortama i pozirale fotografima, ponosni roditelji su se u jednom trenutku povukli u stranu i nakratko osamili. Duško se približio Jeleni i nešto joj tiho šaputao na uvo, dok ga je ona sve vreme pažljivo slušala. Njih dvoje su i tokom ostatka večeri uglavnom bili jedno uz drugo, zajedno su igrali, razgovarali sa gostima i trudili se da sve protekne kako treba i da zvanice budu ispoštovane.
Posebno je bilo primetno i da Tošić često nije skidao pogled sa bivše supruge. Dok je Jelena pevala i igrala, Duško ju je pratio pogledom, a njihovi osmesi i kratki razgovori nisu promakli prisutnima.
Tošić je tokom večeri uzeo i mikrofon i pred gostima uputio lepe reči majci svojih ćerki. Govoreći o Atini i Niki, istakao je koliko je Jelena bila posvećena njihovom odrastanju dok je on zbog fudbalske karijere veliki deo vremena provodio van Srbije.
– Tebi, mama, čestitam i zahvaljujem ti što si mi rodila dve princeze – poručio je Duško.
Jelena mu je nakon toga prišla, zagrlila ga i poljubila u obraz, a emotivan trenutak nije prošao nezapaženo.
Tu se, međutim, nije završilo. Tošić je kasnije ponovo uzeo mikrofon i zapevao Janinu pesmu „Šta će ti pevačica“, okrenut ka Jeleni. Ona se na njegov potez nasmejala i uhvatila za glavu, a ubrzo mu se pridružila, pa su bivši supružnici deo pesme otpevali zajedno.
Tokom večeri su zajedno i igrali, razmenjivali osmehe i bili uz ćerke u najvažnijim trenucima proslave. Iako su Atina i Nika bile glavne zvezde večeri, odnos njihovih roditelja, Duškovi pogledi, šapat na uvo, reči zahvalnosti i pesma koju je zapevao Jeleni privukli su veliku pažnju gostiju.