Slušaj vest

Proslava punoletstva Atine Tošić i 17. rođendana njene mlađe sestre Nike okupila je veliki broj gostiju, ali su tokom večeri pažnju privukli i njihovi roditelji, Jelena Karleuša i Duško Tošić, koji se gotovo nisu odvajali.

Dok su slavljenice gasile svećice na rođendanskim tortama i pozirale fotografima, ponosni roditelji su se u jednom trenutku povukli u stranu i nakratko osamili. Duško se približio Jeleni i nešto joj tiho šaputao na uvo, dok ga je ona sve vreme pažljivo slušala. Njih dvoje su i tokom ostatka večeri uglavnom bili jedno uz drugo, zajedno su igrali, razgovarali sa gostima i trudili se da sve protekne kako treba i da zvanice budu ispoštovane.

Foto: Privatna arhiva

Posebno je bilo primetno i da Tošić često nije skidao pogled sa bivše supruge. Dok je Jelena pevala i igrala, Duško ju je pratio pogledom, a njihovi osmesi i kratki razgovori nisu promakli prisutnima.

Tošić je tokom večeri uzeo i mikrofon i pred gostima uputio lepe reči majci svojih ćerki. Govoreći o Atini i Niki, istakao je koliko je Jelena bila posvećena njihovom odrastanju dok je on zbog fudbalske karijere veliki deo vremena provodio van Srbije.

– Tebi, mama, čestitam i zahvaljujem ti što si mi rodila dve princeze – poručio je Duško.

1/17 Vidi galeriju Jelena plače na slavlju Atine i Nike Foto: Kurir

Jelena mu je nakon toga prišla, zagrlila ga i poljubila u obraz, a emotivan trenutak nije prošao nezapaženo.

Tu se, međutim, nije završilo. Tošić je kasnije ponovo uzeo mikrofon i zapevao Janinu pesmu „Šta će ti pevačica“, okrenut ka Jeleni. Ona se na njegov potez nasmejala i uhvatila za glavu, a ubrzo mu se pridružila, pa su bivši supružnici deo pesme otpevali zajedno.

00:20 Slavljenice ugasile svecice u ponoc uz maminu pesmu “samo za tvoje oci” Izvor: Kurir

Tokom večeri su zajedno i igrali, razmenjivali osmehe i bili uz ćerke u najvažnijim trenucima proslave. Iako su Atina i Nika bile glavne zvezde večeri, odnos njihovih roditelja, Duškovi pogledi, šapat na uvo, reči zahvalnosti i pesma koju je zapevao Jeleni privukli su veliku pažnju gostiju.

Sve sa proslavlje rođendana Atine i Nike Tošić: