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Nataša Alimpić je jednom prilikom na Kuriru, u prvoj životnoj ispovesti govorila o životnoj priči i prvim koracima ka cilju i estradi.

Jako rano je počela da se bavi pevanjem kako bi svojim roditeljima pomogla finansijski, ispekla je zanat u kafani a u jednom trenutku života dok nije počela da zarađuje, živela u garaži adaptiranoj u stambeni objekat.

"Nemaju sva deca privilegiju..."

Iako je roditelji nikada nisu primoravali na odlazak iz kuće, Nataša je svesno otišla i poželela da zarađuje sama sa svoje potrebe i život.

- Nemaju sva deca privilegiju da odrastu u povoljnim uslovima, da imaju dobre patike i nov telefon. Naravno, ne krivim roditelje zbog toga, najvažnije je da se detetu pruži ljubav i dobro vaspitanje. Bilo mi je teško, ali sama sam htela za sebe da zaradim i ne budem njima na teretu. Želela sam sebi da obezbedim da se lepo obučem, da kupim lepe cipele... - govorila je Nataša u emisiji "Nije sve tako crno" i dodala:

1/5 Vidi galeriju Nataša Alimpić danas Foto: Printscreen/Youtube, Instagram

Sa 18 godina prvi put na more

- Prvi put sam na more otišla sa 18 godina kada sam sama zaradila za to i ne postoji lepši osećaj kada nešto obezbediš sa svojih deset prstiju.

Živela u garaži

Nakon loše finansijske situacije i zatvaranja porodičnog restorana, otišla je od kuće, živela u garaži i pevala dugi niz godina po kafanama i pekla zanat.

1/8 Vidi galeriju Nataša Alimpić Foto: Nemanja Nikolić

- Kada sam se odselila živela sam u garaži. To je garaža koja je adaptirana u jedan stambeni objekat. Sa 16. godina ne možete sebi priuštiti sjajne i luksuzne uslove. Delila sam kupatilo sa starijim gospodinom, ali nisam ga mnogo ni sretala jer sam radila i išla u školu - pričala je Nataša u emisiji "Nije sve tako crno".

"Navikla sam na ružne komentare"

Nataša Alimpić zbog britkog jezika i iskrenosti često je na meti komentara korisnika društvenih mreža.

Pevačica je otkrila kako se nosi sa različitim mišljenjima i komentarima koji nisu pozitivne prirode.

1/8 Vidi galeriju Nataša Alimpić nekad i sad Foto: Printscreen/Instagam

- Uvek se nađe razlog za prozivanje, navikla sam na ružne komentare, danas je normalno da te komentarišu. Nije mi bilo pravo kada me vređaju, ali sam korekciju uradila zbog sebe, svog izgleda i zdravlja, da ja budem sebi lepa. Prezadovoljna sam, izgledam mnogo prirodnije, sada me prozivaju da izgledam staro. Moram da izgledam staro kada nemam pare da se bockam i sređujem, nemam lagodan život već radim od 15. godine i to je ostavilo posledice, ali popravićemo sve kada se poprave finansije - rekla je ona za srbijashowbizz.