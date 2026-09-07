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Atina Tošić, starija ćerka pevačice Jelene Karleuše i fudbalera Duška Tošića, postala je punoletna. Tim povodom je, u jednom poznatom beogradskom hotelu, održano gala slavlje, gde je sve vrvelo od poznatih!

Atina je blistala od sreće, a nakon lude i vesele noći, oglasila se na društvenoj mreži Tiktok.

Slavljenica je objavila snimak kako pozira na terasi ispred belog zida, a uz to je dodala poruku:

- Konačno punoletna - napisala Atina Tošić, a lajkovi i komentari ne prestaju da stižu.

Atina Tošić ponela "zlatnu" haljinu od 2.380 €

Atina Tošić proslavila je svoj 18. rođendan, a za veliki dan odabrala je haljinu koja je teško mogla da prođe neprimećeno, a želju joj je ispunila mama Jelena Karleuša.

Haljina je ukrašena svetlucavim detaljima koji pod reflektorima dodatno dolaze do izražaja, dok elegantan kroj Atininom izdanju daje posebnu dozu sofisticiranosti.

Foto: Printscreen