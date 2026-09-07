"KONAČNO PUNOLETNA" Atina se oglasila posle glamurosnog slavlja, objavila video u zlatnoj haljini od 2.380 €
- Atina Tošić, starija ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, proslavila je 18. rođendan u beogradskom hotelu, uz prisustvo brojnih poznatih.
- Za slavlje je nosila zlatnu haljinu 'Phoenix Dress - Gold' iz kolekcije Annie's Collection, vrednu 2.380 evra.
Atina Tošić, starija ćerka pevačice Jelene Karleuše i fudbalera Duška Tošića, postala je punoletna. Tim povodom je, u jednom poznatom beogradskom hotelu, održano gala slavlje, gde je sve vrvelo od poznatih!
Atina je blistala od sreće, a nakon lude i vesele noći, oglasila se na društvenoj mreži Tiktok.
Slavljenica je objavila snimak kako pozira na terasi ispred belog zida, a uz to je dodala poruku:
- Konačno punoletna - napisala Atina Tošić, a lajkovi i komentari ne prestaju da stižu.
Atina Tošić ponela "zlatnu" haljinu od 2.380 €
Atina Tošić proslavila je svoj 18. rođendan, a za veliki dan odabrala je haljinu koja je teško mogla da prođe neprimećeno, a želju joj je ispunila mama Jelena Karleuša.
Haljina je ukrašena svetlucavim detaljima koji pod reflektorima dodatno dolaze do izražaja, dok elegantan kroj Atininom izdanju daje posebnu dozu sofisticiranosti.
Punoletna naslednica Jelene Karleuše i Duška Tošića pojavila se u raskošnom modelu "Phoenix Dress - Gold", iz kolekcije brenda Annie's Collection, koji odiše luksuzom i glamurom.