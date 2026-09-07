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Pevačica Mina Kostić i Mane Ćuruvija Kasper svoju ljubav već neko vreme žive daleko od velike pompe, a čini se da su upravo teški trenuci kroz koje su prolazili dodatno učvrstili njihov odnos.

Iako je njihova veza u početku izazivala brojne komentare i mnogi su sumnjali da će opstati, njih dvoje danas pokazuju da su uspeli da pronađu mir i stabilnost jedno uz drugo.

Pun emocija

Kasper je sada ponovo pokazao koliko mu Mina znači. Na Instagramu je objavio snimak svoje partnerke dok peva numeru Svetlane Cece Ražnatović „Ja ću prva“, a stihovi pesme bili su mu povod da joj uputi javnu poruku punu emocija.

- Reči ove pesme najbolje opisuju kakva je moja Mina. Uvek i bez razmišljanja bi ona prva zbog mene stala ispred svih. Njena hrabrost, lojalnost i odanost je onaj dodatni motor u mom životu koji me svaki dan gura da idem svom snagom napred i dam svoj maksimum u svemu. Moj ponos“.

Foto: Printscrean

Mina nije dugo čekala da odgovori na ovu javnu izjavu ljubavi. Njegovu objavu prenela je na svoj Instagram nalog, a uz fotografiju i poruku svog partnera dodala je samo nekoliko reči, ali dovoljno jasnih da pokaže koliko joj njegovo mišljenje znači.

- Moja duša - napisala je pevačica.

Inače, njih dvoje su trenutno razdvojeni, jer je Kasper u Americi.

Mnogi sumnjali u njihovu ljubav

Njihova priča privukla je pažnju javnosti upravo zato što su od samog početka morali da se nose sa komentarima i sumnjama u njihovu ljubav. Ipak, vreme je pokazalo da su uspeli da izgrade odnos u kojem su jedno drugom velika podrška.

Posebno se pamti period kada je Mina prolazila kroz veoma težak životni trenutak i boravila u klinici „Laza Lazarević“. Tada je Kasper bio uz nju, a njegova podrška bila joj je od velikog značaja.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: screenshot pink tv, Printscreen

Nakon svega što je prošla, Mina se vratila svakodnevnim obavezama, dok sa Kasperom nastavlja da gradi svoj život. Njihove objave i emotivne poruke pokazuju da su, uprkos svemu što je njihovu vezu pratilo od početka, uspeli da ostanu zajedno i pronađu oslonac jedno u drugom.