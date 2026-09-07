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Svetski top modem Nevena Miličević javnosti je postala poznata po učešću u Velikom bratu, ali i velikom skandalu kada se fizički sukobila sa Ivanom Stamenković Sindi, zbog čega je izbačena iz vile na Košutnjaku.

Tuča u Velikom bratu

Ona i Sindi su od samog početka rijalitija bile u lošem odnosu, navodno zbog bivšeg dečka, a neusglasice su kulminirale tučom i svađom oko celulita u kojoj je Nevena udarila modelsicu Sindi i počupala je za kosu.

Odmah je izbačena iz rijalitija.

Nevena Miličević Foto: Printscreen, Printscreen/Veliki brat

Nekoliko godina kasnije pojavila se i u rijalitiju "Zadruga", a nakon izlaska iz Bele kuće, otišla je u Ameriku.

Živi bajku u Americi

Nevena je nedavno iz Amerike objavila lepe vesti i otkrila da je postala mama devojčice kojoj su ponosni roditelji dali ime Mila.

Nevena Miličević Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

Manekenka se tajno venčala za svog partnera na obali mora i oduševila fotkama sa plaže. Nedavno se povukla sa društvenih mreža i posvetila porodičnom životu, a sada je ponovo aktivna na Instagramu.

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23:12
STARS 618 05.09.2026. Izvor: Kurir TV