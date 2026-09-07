MANEKENKA UŠLA U VELIKOG BRATA, RAŠČERUPALA PEVAČICU, PA NESTALA IZ JAVNOSTI Skandal koji se godinama pamti: Nevena Miličević danas živi američki san
- Nevena Miličević je javnosti postala poznata po učešću u 'Velikom bratu', a iz rijalitija je izbačena posle fizičkog sukoba sa Ivanom Stamenković Sindi.
- Kasnije je bila i u 'Zadruzi', a nakon odlaska u Ameriku objavila je da je postala mama devojčice Mile.
- Manekenka se tajno venčala na obali mora i sada je ponovo aktivna na Instagramu.
Svetski top modem Nevena Miličević javnosti je postala poznata po učešću u Velikom bratu, ali i velikom skandalu kada se fizički sukobila sa Ivanom Stamenković Sindi, zbog čega je izbačena iz vile na Košutnjaku.
Tuča u Velikom bratu
Ona i Sindi su od samog početka rijalitija bile u lošem odnosu, navodno zbog bivšeg dečka, a neusglasice su kulminirale tučom i svađom oko celulita u kojoj je Nevena udarila modelsicu Sindi i počupala je za kosu.
Odmah je izbačena iz rijalitija.
Nekoliko godina kasnije pojavila se i u rijalitiju "Zadruga", a nakon izlaska iz Bele kuće, otišla je u Ameriku.
Živi bajku u Americi
Nevena je nedavno iz Amerike objavila lepe vesti i otkrila da je postala mama devojčice kojoj su ponosni roditelji dali ime Mila.
Manekenka se tajno venčala za svog partnera na obali mora i oduševila fotkama sa plaže. Nedavno se povukla sa društvenih mreža i posvetila porodičnom životu, a sada je ponovo aktivna na Instagramu.