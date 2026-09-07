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Ana Bekuta, odlučila je da nakon 12 godina više ne bude deo žirija, muzičkog takmičenja Zvezde Granda. Ovim povodom oglasila se i pevačica ali i Grand produkcija.

Nakon 12 godina, kraj

- U žiri muzičkog takmičenja 'Zvezde Granda' ušla sam 2014. godine na poziv Saše Popovića koji je smatrao da bi zbog velikog broja mojih pesama koje kandidati izvode bilo najbolje da ih ja i žiriram. Nakon 12 godina smatram da je došlo vreme da napravim pauzu u najgledanijem muzičkom formatu koji je i meni samoj mnogo doneo. Više od jedne decenije nesebično sam sa mladim izvođačima delila sve tajne pevačkog zanata. Posebno sam ponosna na sve mlade ljude koji su prošli moje mentorstvo - izjavila je Ana, pa dodala:

- Ova odluka nema veze sa prelaskom u neki drugi žiri već se na prvom mestu tiče odnosa prema karijeri. Pored novog albuma koji vredno spremam u planu su i nove koncertne aktivnosti za koje sam sigurna da će iznenaditi moju publiku.

Kolegama i produkciji takmičenja “Zvezde Granda” se zahvaljujem na godinama uspešne saradnje i želim im sve najbolje."

1/5 Vidi galeriju Ana Bekuta ne da na sebe Foto: Petar Aleksić, Kurir/Srđan Zelembaba, Marko Karović

Oglasila se i Grand produkcija

- Povodom odluke Ane Bekute da nakon više od jedne decenije napravi pauzu od žiriranja u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, želimo da poručimo da će vrata Grand produkcije za nju zauvek biti širom otvorena!

Jer, tokom svih ovih godina bila je mnogo više od člana žirija, bila je učitelj, mentor, podrška i oslonac generacijama mladih pevača koji su upravo zahvaljujući njenom znanju, iskustvu i savetima napravili svoje prve velike korake na muzičkoj sceni.

Razumemo i poštujemo njenu odluku da se posveti novom albumu, koncertima i svojoj karijeri. Verujemo da svaka velika umetnica ima pravo na nove izazove, nove ideje i vreme koje želi da posveti sebi i svojoj publici.

Ana, hvala ti za sve godine, za svaki savet, svaku emociju, svaki glas koji si podržala i za sve što si svojim prisustvom donela „Zvezdama Granda“ i Grand produkciji!

Ti nisi samo naša dugogodišnja saradnica, ti si prijatelj naše kuće i deo Grand porodice. I zato želimo da znaš da si nam uvek dobrodošla u bilo kojoj ulozi i u bilo kom trenutku.

Želimo ti mnogo uspeha sa novim albumom, rasprodate koncerte i još mnogo godina trajanja.

Ana, Grand te voli i čeka!

1/5 Vidi galeriju Zvezde Granda 19. sezona Foto: Boba Nikolić