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Ana Bekuta nakon 12 godina donela je odluku da više ne bude ćlan žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Pevačica se oglasila i otkrila svoje razloge, a i Grand produkcija se ovim povodom oglasila.

Ubrzo je postavljeno pitanje, ko će sada zauzeti mesto pevačice, a to je i otkriveno. Na njeno mesto dolazi Sanja Vučić. Mlada pevačica već neko vreme bila je povremeni član žirija, a nakon Anine odluke, ona je sada stalni član žirija pomenutog takmičenja, piše Blic.

1/6 Vidi galeriju Sanja Vučić u Zvezdama Granda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nakon 12 godina, kraj

Povodom napuštanja ovog takmičenja se oglasila Ana Bekuta, a njeno saopštenje prenosimo u celosti:

"U žiri muzičkog takmičenja 'Zvezde Granda' ušla sam 2014. godine na poziv Saše Popovića koji je smatrao da bi zbog velikog broja mojih pesama koje kandidati izvode bilo najbolje da ih ja i žiriram. Nakon 12 godina smatram da je došlo vreme da napravim pauzu u najgledanijem muzičkom formatu koji je i meni samoj mnogo doneo. Više od jedne decenije nesebično sam sa mladim izvođačima delila sve tajne pevačkog zanata. Posebno sam ponosna na sve mlade ljude koji su prošli moje mentorstvo.

Ova odluka nema veze sa prelaskom u neki drugi žiri već se na prvom mestu tiče odnosa prema karijeri. Pored novog albuma koji vredno spremam u planu su i nove koncertne aktivnosti za koje sam sigurna da će iznenaditi moju publiku.

Kolegama i produkciji takmičenja “Zvezde Granda” se zahvaljujem na godinama uspešne saradnje i želim im sve najbolje."