"NE KAJEM SE ŠTO SAM UŠAO U RIJALITI, NISAM IMAO NOVCA" Ćemo o početku karijere i odnosu sa Milenom: Mi smo postali cimeri iz nužde...
- Ćemo kaže da se ne kaje zbog ulaska u rijaliti 'Farma', jer tada nije imao novca za promociju i to mu je bio put do prepoznatljivosti.
- Sa Milenom Ćeranić je, kako kaže, živeo kao cimer iz nužde, dok je ona istakla da je njihovo prijateljstvo iskreno i da su muško-ženska prijateljstva moguća.
Milenu Ćeranić i pevača Amela Ćemana Ćemu ugostili su jednom prilikom voditelji Goran Jovanović, Ivan Kleut i Olivija Jontić u emisiji "Stars Specijal" i sa njima komentarisali brojne estradne teme, ali i sve ono što se događalo u njihovom životu i dosadašnjoj karijeri.
"Ne kajem se"
Poznato je da je Ćemo bio učesnik rijalitija "Farma" u koji je i ušao kako bi se ispromovisao. U to vreme sve je bilo skuplje, teže dostupno, a doći do dobrog medijskog prostora gotovo nemoguće. Rijaliti mu je, na neki način, bio prečica do toga da postane poznat pevač koji može konkretno da naplati svoj nastup.
Ćemo je tada otkrio kako je izgledao njegov boravak u rijalitiju i da li se kaje zbog istog.
- Ja se ne kajem jer znam zašto sam ušao u rijaliti. Nisam imao novca da finansiram svoje marketinške poteze u poslu. Dobio sam poziv za rijaliti i odmah sam pristao. Dobio sam poziv kao beogradski klubski pevač, što znači da sam tamo bio jedna anonimna osoba - rekao je Ćemo tada i dodao:
"Svi su bili nešto osim mene"
- Svi su bili nešto, osim mene. Bio sam u toj sezoni sa Igorom X, Lepom Brenom, Đusom, Zvorinkom. Tako ja skratih svoje finansijske muke, izađoh poznat i onda je sve lakše bilo. Ja ne bih ništa menjao, možda samo muzički pravac. Možda bih svoje pesme povukao na pop.
Ćemo otkriva i da sada ne bi pristao na ulazak u još jedan rijaliti.
O prijateljstvu sa Milenom
Milena je tada govorila o iskrenom prijateljstvu sa pevačem.
- Zaista je od prvog trenutka bilo tako, čak su i komentarisali, govorili su: "Ćemo, ti si sto posto gej čim nemaš ništa s Milenom, a živite zajedno". On im je govori: "Važi, ako vi tako kažete". Bilo im je nemoguće. Muško ženska prijateljstva su moguća i to su najlepša prijateljstva - rekla je Ćeranićeva.
Ćemo je tad započeo priču o njihovom zajedničkom životu.
- Mi smo postali cimeri iz nužde. Takvo je vreme bilo. Malo smo radili, malo smo zarađivali, zapravo puno smo radili, a malo zarađivali. Mi nismo oni prijatelji od hita do hita što obično biva na estradi. Jedno kod drugog volimo direktnost - ispričao je Ćemo, koji sa Milenom često ide na odmor, najviše u Grčku i to nekoliko puta tokom godine.