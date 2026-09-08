Slušaj vest

Milenu Ćeranić i pevača Amela Ćemana Ćemu ugostili su jednom prilikom voditelji Goran Jovanović, Ivan Kleut i Olivija Jontić u emisiji "Stars Specijal" i sa njima komentarisali brojne estradne teme, ali i sve ono što se događalo u njihovom životu i dosadašnjoj karijeri.

"Ne kajem se"

Poznato je da je Ćemo bio učesnik rijalitija "Farma" u koji je i ušao kako bi se ispromovisao. U to vreme sve je bilo skuplje, teže dostupno, a doći do dobrog medijskog prostora gotovo nemoguće. Rijaliti mu je, na neki način, bio prečica do toga da postane poznat pevač koji može konkretno da naplati svoj nastup.

1/5 Vidi galeriju Ćemo otkrio kako ga gledaju u rodnom gradu Foto: Printskrin/Instagram, ATA images

Ćemo je tada otkrio kako je izgledao njegov boravak u rijalitiju i da li se kaje zbog istog.

- Ja se ne kajem jer znam zašto sam ušao u rijaliti. Nisam imao novca da finansiram svoje marketinške poteze u poslu. Dobio sam poziv za rijaliti i odmah sam pristao. Dobio sam poziv kao beogradski klubski pevač, što znači da sam tamo bio jedna anonimna osoba - rekao je Ćemo tada i dodao:

"Svi su bili nešto osim mene"

- Svi su bili nešto, osim mene. Bio sam u toj sezoni sa Igorom X, Lepom Brenom, Đusom, Zvorinkom. Tako ja skratih svoje finansijske muke, izađoh poznat i onda je sve lakše bilo. Ja ne bih ništa menjao, možda samo muzički pravac. Možda bih svoje pesme povukao na pop.

Ćemo otkriva i da sada ne bi pristao na ulazak u još jedan rijaliti.

1/8 Vidi galeriju Milena Ćeranić i Ćemo u "Stars specijalu" Foto: Damir Dervišagić

O prijateljstvu sa Milenom

Milena je tada govorila o iskrenom prijateljstvu sa pevačem.

- Zaista je od prvog trenutka bilo tako, čak su i komentarisali, govorili su: "Ćemo, ti si sto posto gej čim nemaš ništa s Milenom, a živite zajedno". On im je govori: "Važi, ako vi tako kažete". Bilo im je nemoguće. Muško ženska prijateljstva su moguća i to su najlepša prijateljstva - rekla je Ćeranićeva.

1/6 Vidi galeriju Amel Ćeman Ćemo Foto: Printskrin/Instagram, ATA images

Ćemo je tad započeo priču o njihovom zajedničkom životu.

- Mi smo postali cimeri iz nužde. Takvo je vreme bilo. Malo smo radili, malo smo zarađivali, zapravo puno smo radili, a malo zarađivali. Mi nismo oni prijatelji od hita do hita što obično biva na estradi. Jedno kod drugog volimo direktnost - ispričao je Ćemo, koji sa Milenom često ide na odmor, najviše u Grčku i to nekoliko puta tokom godine.