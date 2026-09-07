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Ako je neko u petak uveče prolazio ulicom u kojoj se nalazi jedan od balkanskih klubova u Lincu, teško da je mogao da pomisli da se unutra održava običan nastup. Gužva ispred lokala, automobili koji su pristizali sa svih strana i ljudi koji su pokušavali da uđu dovoljno rano najbolje su opisivali ono što je usledilo.

Za nastup Milice Pavlović tražila se karta više, a interesovanje je bilo toliko da je u jednom trenutku saobraćaj u okolini kluba bio ozbiljno usporen. Veliki broj ljudi okupio se kako bi čuo pevačicu, a kada je nešto pre ponoći izašla na binu, čekanju je došao kraj.

Prvi taktovi njenih pesama bili su dovoljan znak publici da je noć tek počela. Pevalo se uglas, od prvih do poslednjih redova, a publika je bez mnogo zagrevanja prihvatila svaki naredni hit. Na repertoaru su se našle pesme koje njeni fanovi godinama znaju napamet, ali i noviji hitovi.

1/6 Vidi galeriju Milica Pavlović nastup u Lincu Foto: Tarik Pepić

Ipak, jedan detalj sa nastupa posebno je privukao pažnju.

Među publikom bila je devojka koja je na koncert ponela fotografiju nastalu prilikom njenog prvog susreta sa Milicom. Želela je da ponovi istu fotografiju, gotovo dve decenije kasnije. Jedan kadar, dve fotografije i skoro dvadeset godina razlike možda najbolje govore o tome koliko dugo pojedini fanovi prate karijeru pevačice.

Takvih priča tokom večeri nije manjkalo. U klub Nine su pristigli ljudi iz različitih krajeva, a zajedničko im je bilo to što su došli sa istim razlogom – da provedu noć uz pesme koje su im poznate godinama.

Milica je na sceni ostala do kasno u noć, dok je publika gotovo bez predaha pevala zajedno sa njom.

Ako je suditi po gužvi koja je pratila večernji program, balkanska dijaspora u ovom delu Austrije očigledno je bila raspoložena za dobar provod.