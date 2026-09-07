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Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, stigao je u Palatu pravde, gde se pojavio u svojstvu tuženog u postupku koji je protiv njega pokrenuo Marko Đedović. On je protiv Bokija podneo krivičnu prijavu.

Jovanovski je u zgradu suda ušao bez mnogo zadržavanja, a okupljenim novinarima nije želeo da daje izjave.

Na pitanja predstavnika medija kratko je poručio da će se obratiti javnosti tek nakon što završi saslušanje pred tužiocem.

Boki je potom ušao u Palatu pravde, gde ga očekuje saslušanje u okviru postupka koji je pokrenuo Đedović.

1/6 Vidi galeriju Boki 13 stigao u sud Foto: Kurir

- Neću sada davati izjave. Nakon saslušanja ću se obratiti, ima krivična prijava- kratko je rekao Jovanovski.

Ostaje da se vidi šta će Jovanovski reći nakon saslušanja i da li će tada detaljnije govoriti o tužbi, odnosu sa Đedovićem i svemu što je prethodilo sudskom postupku.

Inače, on je na sud došao samo nekoliko sati nakon što je bio na gala slavlju koje su svojim ćerkama organizovali jelena Karleuša i Duško Tošić.