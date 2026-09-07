ĐEDOVIĆ TUŽIO BOKIJA 13! Jovanovski s Karleušinog slavlja stigao u sud: Postoji krivična prijava... (FOTO)
- Marko Đedović podneo je krivičnu prijavu protiv Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, koji je stigao u Palatu pravde kao tuženi u postupku.
- Jovanovski nije želeo da daje izjave pred novinarima i poručio je da će se obratiti tek nakon saslušanja pred tužiocem.
Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, stigao je u Palatu pravde, gde se pojavio u svojstvu tuženog u postupku koji je protiv njega pokrenuo Marko Đedović. On je protiv Bokija podneo krivičnu prijavu.
Jovanovski je u zgradu suda ušao bez mnogo zadržavanja, a okupljenim novinarima nije želeo da daje izjave.
Na pitanja predstavnika medija kratko je poručio da će se obratiti javnosti tek nakon što završi saslušanje pred tužiocem.
Boki je potom ušao u Palatu pravde, gde ga očekuje saslušanje u okviru postupka koji je pokrenuo Đedović.
- Neću sada davati izjave. Nakon saslušanja ću se obratiti, ima krivična prijava- kratko je rekao Jovanovski.
Ostaje da se vidi šta će Jovanovski reći nakon saslušanja i da li će tada detaljnije govoriti o tužbi, odnosu sa Đedovićem i svemu što je prethodilo sudskom postupku.
Inače, on je na sud došao samo nekoliko sati nakon što je bio na gala slavlju koje su svojim ćerkama organizovali jelena Karleuša i Duško Tošić.