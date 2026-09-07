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Reper Branko Ljajić Fox gost je nove epizode Kurirovog podkasta "1 na 1", gde je govorio o zanimljivim detaljima iz svog života, kao i o informacijama koje svakodnevno stižu do javnosti, ali i o tome koliko danas možemo da verujemo onome što vidimo i čujemo.

Fox za sebe kaže da je skeptičar i da upravo zbog toga ne prihvata informacije zdravo za gotovo. Posebno je zanimljiv njegov stav o sletanju na Mesec.

- Danas je jako nezahvalno tumačiti bilo koji događaj. Čovek čim ima neko kritično mišljenje, odmah je lud, odmah je etiketiran kao nepodoban za društvo. Naprosto, ne dopušta nam se uopšte mogućnost da sumnjamo - rekao je Fox u razgovoru sa voditeljkom Ivanom Martinović.

Foto: Kurir

Kako je istakao, oduvek je bio sklon preispitivanju različitih tvrdnji, pa tako i zvanične priče o sletanju čoveka na Mesec.

- Uvek sam sumnjao u bilo šta, pa tako i u to sletanje na Mesec. Pogotovo u današnjoj eri, gde je vrlo lako moguća manipulacija sa video materijalom, sa AI-jem i sa hiljadu i jednim čudom - rekao je reper.

Fox je dodao da smatra da su se različite informacije mogle manipulisati i mnogo pre razvoja savremene tehnologije.

- Jedan od razloga za serviranje takvih laži u javnost bio bi, na primer, skretanje pažnje javnosti sa nekog drugog problema. Možda se dešavalo tog dana nešto na svetskoj berzi, možda su hteli Amerikanci da sakriju da sve više, iz dana u dan, počinju da gube rat u Iranu - bila je samo jedna od tema o kojima je govorio Fox u podkastu "1 na 1". Reper je pričao i o mnogim drugim zanimljivim detaljima, a celu epizodu pogledajte premijerno u sredu 9. septembra u 20 časova na youtube kanalu Kurira

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