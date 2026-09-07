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Bivši učesnik rijalitija Vladimir Tomović podelio je na svojim društvenim mrežama uznemirujući snimak koji je zabeležila sigurnosna kamera u Novom Sadu.

Na snimku se jasno vidi trenutak kada nepoznati muškarac, usred bela dana i bez ikakvog straha, obija prozor kuće koja pripada Tomovićevom prijatelju i opušteno ulazi unutra.

Na zabeleženom snimku se vidi kako nepoznati muškarac prilazi kući, sklanja komarnik sa prozora, a potom bez mnogo oklevanja uskače u objekat. Čitav incident snimile su sigurnosne kamere, a Tomović je odlučio da snimak javno objavi i apeluje na sve svoje pratioce da mu se jave ukoliko prepoznaju osobu sa snimka kako bi pomogli u potrazi.

"Ukoliko neko prepozna ovog divnog gospodina molio bih da mi javi da mu moj prijatelj objasni razliku između prozora i vrata", napisao je Vladimir i dodao da se ovoj bandi mora stati na put i zamolio sve koji mogu da šeruju ovu objavu.

Foto: Printscreen/Instagram

Vladimir prijavljen policiji

Nekadašnji rijaliti učesnik Vladimir Tomović izgradio je pravu oazu na svom velelepnom porodičnom imanju u Baru, u Crnoj Gori, gde je napravio bazene koji su vremenom postali omiljena destinacija za odmor. Preko dana ovde vlada opuštena, porodična i mirna atmosfera, dok se noću mesto pretvara u klub i pravi izvor vrhunske zabave i dobrog provoda.