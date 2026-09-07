UZNEMIRUJUĆ SNIMAK IZ NOVOG SADA: Bivši rijaliti učesnik u neverici gledao kako obijaju kuću njegovog druga
- Vladimir Tomović objavio je snimak provale u kuću svog prijatelja u Novom Sadu i okolini, zabeležen sigurnosnom kamerom usred dana.
- Pozvao je pratioce da pomognu u identifikaciji nepoznatog muškarca i poručio da se ovakvoj drskosti mora stati na put.
Bivši učesnik rijalitija Vladimir Tomović podelio je na svojim društvenim mrežama uznemirujući snimak koji je zabeležila sigurnosna kamera u Novom Sadu.
Na snimku se jasno vidi trenutak kada nepoznati muškarac, usred bela dana i bez ikakvog straha, obija prozor kuće koja pripada Tomovićevom prijatelju i opušteno ulazi unutra.
Na zabeleženom snimku se vidi kako nepoznati muškarac prilazi kući, sklanja komarnik sa prozora, a potom bez mnogo oklevanja uskače u objekat. Čitav incident snimile su sigurnosne kamere, a Tomović je odlučio da snimak javno objavi i apeluje na sve svoje pratioce da mu se jave ukoliko prepoznaju osobu sa snimka kako bi pomogli u potrazi.
"Ukoliko neko prepozna ovog divnog gospodina molio bih da mi javi da mu moj prijatelj objasni razliku između prozora i vrata", napisao je Vladimir i dodao da se ovoj bandi mora stati na put i zamolio sve koji mogu da šeruju ovu objavu.
Vladimir prijavljen policiji
Nekadašnji rijaliti učesnik Vladimir Tomović izgradio je pravu oazu na svom velelepnom porodičnom imanju u Baru, u Crnoj Gori, gde je napravio bazene koji su vremenom postali omiljena destinacija za odmor. Preko dana ovde vlada opuštena, porodična i mirna atmosfera, dok se noću mesto pretvara u klub i pravi izvor vrhunske zabave i dobrog provoda.
Međutim, iako je Tomović na svom imanju ugostio mnoge domaće zvezde i organizovao noći za pamćenje, ubrzo je naišao na žestoke sabotaže, prijave policiji i podmetanje nogu od strane ljudi iz sopstvenog okruženja.