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Snimanje za novu sezonu muzičkog takmičenja, Pinkove zvezde počinje danas, a pravi šok doživeli su prisutni kada se na snimanju prva pojavila nova voditeljka popularnog šoa.

Poznato je da su Bojana Lazić i Ognjen Amidžić savršen tandem za vođenje programa u studiju, pa se tu ništa nije menjalo, međutim voditeljka iz bekstejdža, više nije ista.

Na mesto Anđele, došlo je već poznato lice Tijana Stoisavljević, koju svakog utorka imamo prilike da gledamo i u emisiji Amidži šou.

Tijana Stoisavljević ove sezone biće pojačanje ekipi "Pinkovih zvezda":

- Novi za Pinkove Zvezde, za Zvezdice sam radila pre 10 godina, sad ćemo da vidimo da li sam zarđala - rekla je pa progovorila o svom obrazovanju:

1/5 Vidi galeriju Voditeljka Tijana Stoisavljević pohvalila se da je ostvarila jednu od svojih velikih želja - kupila je stan u kojem je već počela polako da se useljava. Foto: Printscreen

- Jedna od sigurno, ali o tome ne volim da pričam, da mašem da li sam obrazovana ili nisam, obrazovanje je jako bitno. Ja sad imam ćerku, meni je vaspitanje i poštovanje na prvom mestu. Kod nas se znalo da je jedina obaveza da budeš odličan đak. Morala sam da budem vukovac, nadam se da će ćerka biti mojim stopama.

Ovo će biti njena pozicija u takmičenju

- Biću u bekstejdžu. Ognjen i ja smo zatočenici. Sutra je Amidži, kreće sezona, prethodna nikad duže nije trajala, imali smo vremena da odmorimo dok se studio ne sredi. Već sutra jovo na novo - rekao je on.

- Sa Desingericom se neću nastavljati, privatno se družimo, prvenstveno sa njegovom ženom. Nećemo se nastavljati, iz poštovanja prema njegovoj ženi. On se žene jako plaši - rekla je Tijana i osvrnula se na savete koje je dobila od Ognjena.

- Bili smo sinoć zajedno. Nema tu saveta, radimo godinama zajedno, drago mi je da je Zorica tu, da smo u punom sastavu.

- Nemem preterano privatan život, meni je Kiara sve. Biće teže da se uklopimo, mi smo od maja same.

- Očekujte neočekivano - izjavila je voditeljka za Blic.