"CECA JE BEZOBRAZNA, A UZELA JE PARE I PARE" Boki 13 opleo po Ražnatovićki posle suđenja sa Đedovićem! Evo zašto joj se zamerio (VIDEO)
- Boki 13 se pojavio kao tuženi u postupku koji je protiv njega pokrenuo Marko Đedović, koji je podneo krivičnu prijavu.
- Posle suđenja rekao je da iza svega, po njegovom mišljenju, stoji Ceca Ražnatović i objasnio da joj zamera što ga je, kako tvrdi, izneverila u važnom trenutku.
Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, pojavio se u svojstvu tuženog u postupku koji je protiv njega pokrenuo Marko Đedović. On je protiv Bokija podneo krivičnu prijavu.
Kako je rekao posle suđenja za medije, Boki 13 smatra da iza svega stoji Svetlana Ceca Ražantović i otkrio zašto joj se zamerio.
- Pa to traje puno godina. Mislim, ja imam svoje mišljenje što se tiče pomenute osobe. Ona je radila sa mnom i zaradila od mene i pare i sve ostalo. Kad je trebalo da ispoštuje ona mene, samo je bila bezobrazna i, bukvalno u zadnji momenat me ispalila u nekoj situaciji kad je meni bilo potrebno - rekao je Boki 13 medijima posle suđenja.
Jovanovski je, kako je rekao, nije bio mnogo uznemiren kada je dobio poziv jer je navikao.
- Kada sam čuo o čemu je reč, ja sam neko ko jedno što se razume u pravo, pošto sam, imam iskustvo što se tiče krivičnih postupaka, tako da, ovo je za mene mačja kaša - dodao je i objasnio da on ne misli da podiže kiontratužbu protiv Đedovića, budući da ga je često spominjao po društvenim mrežama.
- Ma nemam vremena, niti me interesuje da ja tužim svakog ko je mene vređao, atakovao. Tad bi po ceo dan bio u tužilaštvu ili po sudovima. I jedan kuriozitet: ja nikada u životu nisam tužio nijedan medij. Znaš kako, to je, na kraju krajeva, danas smo dobri, sutra ja kažem neku budalaštinu, mediji napišu nešto što meni ne odgovara, ali sutra napišu nešto što mi odgovara. Sve je to deo šou biznisa. Tako da, ja nikada nisam tužio, ne bavim se takvim stvarima, rešavam to na jedan džentlmenski i viteški način, kakav meni dolikuje - rekao je za kraj Boki 13.