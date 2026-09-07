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Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, pojavio se u svojstvu tuženog u postupku koji je protiv njega pokrenuo Marko Đedović. On je protiv Bokija podneo krivičnu prijavu.

Kako je rekao posle suđenja za medije, Boki 13 smatra da iza svega stoji Svetlana Ceca Ražantović i otkrio zašto joj se zamerio.

- Pa to traje puno godina. Mislim, ja imam svoje mišljenje što se tiče pomenute osobe. Ona je radila sa mnom i zaradila od mene i pare i sve ostalo. Kad je trebalo da ispoštuje ona mene, samo je bila bezobrazna i, bukvalno u zadnji momenat me ispalila u nekoj situaciji kad je meni bilo potrebno - rekao je Boki 13 medijima posle suđenja.

1/7 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Kurir

Jovanovski je, kako je rekao, nije bio mnogo uznemiren kada je dobio poziv jer je navikao.

- Kada sam čuo o čemu je reč, ja sam neko ko jedno što se razume u pravo, pošto sam, imam iskustvo što se tiče krivičnih postupaka, tako da, ovo je za mene mačja kaša - dodao je i objasnio da on ne misli da podiže kiontratužbu protiv Đedovića, budući da ga je često spominjao po društvenim mrežama.

01:55 Boki 13 Izvor: Kurir