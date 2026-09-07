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Zorica Brunclik danas je na snimanje nove sezone Pinkovih zvezda, stigla prva! Vidno raspoložena u društvu svog supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša, pevačica je odmah krenula da se šali sa okupljenim novinarima.

Na pitanje da li je spremna, Zorica je imala odgovor

- Ne znam šta bih ja imala da se spremam. Raspoloženja i uzbuđenja imam na pretek. Imam struju trofaznu i baš sam se uključila baterije da napunim a ponela sam i rezervne, rekla je ona kroz smeh, a na komentar da su sada stolice bliže nego u prošloj sezoni i kako će izdržati dreku i haos, Zorica je kratko odbrusila:

- Jel ja vama stvarno ličim na nekog ko treba da ide u dom staraca, sačekajte pa ćete videti - poručila je pevačica za Blic.

1/10 Vidi galeriju Zorica Brunclik i Kemiš na snimanju Pinkovih zvezda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Desingerica o tome što mu Zorica nije čestitala pobedu

- To sam video naknadno i mnogo sam se razočarao, jer je pogotovu ona neko ko priča da je ona, znaš, pa ako si to što pričaš onda se pruži ruka i kaže se "bravo". Mislim, došli smo do kraja, što smo se akali, akali celu sezonu borili. Sve što pričaš da si veličina, sve to na kraju padne u vodu, sa nekim tako ispadom, ja sebi ne bih dozvolio nikad to - rekao Desingerica, pa na kraju dodao:

- To je možda vaspitanje, iz kuće to ide.

Na pitanje da li će se možda osvetiti sledeće sezone, on kaže:

- Ja sam kroz ceo projekt pokazao da je neko ko nije sujetan i ko nije, stvarno se radujem svačijem uspehu i ja sam tu za zajednički uspeh, eto. To što se mi međusobno čekamo, ja to nikad nisam prenosio na kandidate što nije slučaj kod ostalih.