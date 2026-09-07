OGNJEN AMIDŽIĆ O VELIKIM PROMENAMA U PINKOVIM ZVEZDAMA: Otkrio novitete koji očekuju publiku, pa spomenuo Bekutu i Zvezde Granda
Ognjen Amidžić stigao na snimanje Pinkovih zvezda, a otkrio je i da ove sezone imaju novih iznenađenja za publiku. Voditelj je otkrio da je u žiriju isti sastav, otkrio je da će biti noviteta u sezoni "Pinkovih zvezda", a na samom početku najveće iznenađenje je novi studio.
- Videćemo kako ćemo da funkcionišemo na ovoj konstalaciji. Mene je to iznenadilo, mislim da je i Tijanu iznenadilo - rekao i otkrio kako će se snaći sa dva televizijska formata.
- Neće biti problema, to je ozbiljna mašina.
Ognjen se osvrnuo i na novitete kojji bi mogli očekivati gledaoce.
- Isti je sastav otišao. Promene i noviteti ići će iz kruga u krug. Mnogo smo toga predlagali. Televizijska publika ne voli nagle i česte promene, ali videćemo. Ja sam lično bio za to da se ne vidi ko kako glasa. Ili da ocene idu u zbirovima.
- Žiri se dobro pokazao, nisam očekivao da bude promene, eventualno da se još neko doda, sa još jednom stolicom - rekao je.
"Mislim da je imala druge razloge"
Osvrnuo se i na odlazak Ane Bekute iz žirija "Zvezdi Granda".
- Ne, ne mislim da je namenski. To su dva formata, koja eto, svako ima svoju publiku. Mislim da je Ana imala neke druge razloge. Nije lako uskladiti planove i novu sezonu.
Osvrnuo se i na to kako će hendlovati privatni život sa poslom i da li ima Mininu podršku:
- Kao i prošle sezone, biće žestoko. Mina je tu svakako, ali ćemo se organizovati, da ćemo se organizovati, da se napravi ritam kako bi se ja malo bolje uklopio.
Ognjen je progovorio i o tenzijama na snimanju.
- Sigurno će biti tenzija, posebno kad se vežu za svoje učesnike. Desingerica je bio novi kolač, cela sezona je za njega bila televizijsko zagrevanje. On je mnogo sazrelio, vidim iz nekih razgovora koje smo vodili.