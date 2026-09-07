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Ognjen Amidžić stigao na snimanje Pinkovih zvezda, a otkrio je i da ove sezone imaju novih iznenađenja za publiku. Voditelj je otkrio da je u žiriju isti sastav, otkrio je da će biti noviteta u sezoni "Pinkovih zvezda", a na samom početku najveće iznenađenje je novi studio.

- Videćemo kako ćemo da funkcionišemo na ovoj konstalaciji. Mene je to iznenadilo, mislim da je i Tijanu iznenadilo - rekao i otkrio kako će se snaći sa dva televizijska formata.

- Neće biti problema, to je ozbiljna mašina.

Ognjen se osvrnuo i na novitete kojji bi mogli očekivati gledaoce.

- Isti je sastav otišao. Promene i noviteti ići će iz kruga u krug. Mnogo smo toga predlagali. Televizijska publika ne voli nagle i česte promene, ali videćemo. Ja sam lično bio za to da se ne vidi ko kako glasa. Ili da ocene idu u zbirovima.

- Žiri se dobro pokazao, nisam očekivao da bude promene, eventualno da se još neko doda, sa još jednom stolicom - rekao je.

1/5 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Pritnscreen

"Mislim da je imala druge razloge"

Osvrnuo se i na odlazak Ane Bekute iz žirija "Zvezdi Granda".

- Ne, ne mislim da je namenski. To su dva formata, koja eto, svako ima svoju publiku. Mislim da je Ana imala neke druge razloge. Nije lako uskladiti planove i novu sezonu.

Osvrnuo se i na to kako će hendlovati privatni život sa poslom i da li ima Mininu podršku:

- Kao i prošle sezone, biće žestoko. Mina je tu svakako, ali ćemo se organizovati, da ćemo se organizovati, da se napravi ritam kako bi se ja malo bolje uklopio.

Ognjen je progovorio i o tenzijama na snimanju.