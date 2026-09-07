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Bojana Lazić stigla je na snimanje Pinkovih zvezda. I ako je u prethodnoj sezoni gotovo uvek ona prva stizala na snimanje, sada su je preduhitile Zorica Brunclik i njena nova koleginica Tijana Stoisavljević. Međutim, Bojana je za to imala savršen izgovor.

Ona je sinoć bila na slavlju kod Karleuše i Tošića, pa je sada otkrila kako se tamo provela.

- N e sećam se kad sam se bolje provela negde. Energija, zabava, nisam to očekivala tako. Ostala sam do samog kraja. Ja sam tokom zabave malo vodila program, uzela sam mikrofon i rekla Dušku koju pesmu će posvetiti svojoj bivšoj dragoj, a to je naravno bilo "Šta će ti pevačica". Oni su igrali... Baš je bilo lepo.

O novoj voditeljki

- Ja sam to znala. Da Anđela ide, a Tijana dolazi. Ništa više od toga ne znam, to je posao produkcije, ne znam šta se desilo, ali ne sumnjam da su oni pametne poteze napravili

1/9 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Petar Aleksić

O predstojećoj sezoni

- Mislim da ćemo biti još bolji nego prošle sezone. Desingerica i ja se nismo ni svađali, to je više bilo... Ali ja ga jako volim i jedva čekam da ga vidim. Ja sam sada prvi put u ovom studiju, jedva čekam i ja da vidim promene. Što se tiče honorara ja sam itekako zadovoljna svojom platom i uslovima na televiziji Pink, a moja garderoba nije toliko skupa kako izgleda. Ja to tako iznesem

Foto: Kurir

O odlasku Ane Bekute i Sanje Kužet iz Zvezde Granda

- Nisam to ispratila. Verovatno je došlo do zasićenja, to je skroz okej. Što se tiče Sanje Kužet i njenog odlaska, ja mnogo volim Sanjju i ona i ja se znamo dugo, radile smo zajedno. Znam da je otišla i znam i gde ide. Obožavam Sanjin rad mi smo i radile zajedno, a i njena lepota i izgled su po mom ukusu. To je pravi spektakl na sceni. Ja u Zvezde Granda nikad ne bih otišla, nema te ponude. Ja sam tamo radila 7 godina. Meni je tamo bilo super, ali tada je Sanja otišla na porodiljsko, imali su priliku da mene stave na njeno mesto, ali to nisu uradili. Ja sam najsrećnija ovde gde sam sada i meni su se sve želje ostvarile - poručila je Lazićeva.