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Dragan Stojković Bosanac stigao je u Šimanovce, na snimanje nove sezone pinkovih zvezda. Bosanac je kao i obično brzinom svetlosti prošao pored novinara i nije hteo da da izjavu, ali na pitanje o odlasku Ane Bekute iz tabora iz kog je i on otišao Zvezde Granda imao je šta da kaže.

- Ne komentarišem, to je njena stvar. Ne mislim, nije moja stvar da mislim, ja sam Bosanac. Prijatno - rekao je kratko.

Bosanac je na snimanje stigao odeven u belu košulju, i elegantne pantalone, a sa lica nije skidao ozbiljan izraz.

Ana Bekuta, odlučila je da nakon 12 godina više ne bude deo žirija, muzičkog takmičenja Zvezde Granda. Ovim povodom oglasila se i pevačica ali i Grand produkcija.

1/5 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac na snimanju Pinkovih Zvezda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nakon 12 godina, kraj

- U žiri muzičkog takmičenja 'Zvezde Granda' ušla sam 2014. godine na poziv Saše Popovića koji je smatrao da bi zbog velikog broja mojih pesama koje kandidati izvode bilo najbolje da ih ja i žiriram. Nakon 12 godina smatram da je došlo vreme da napravim pauzu u najgledanijem muzičkom formatu koji je i meni samoj mnogo doneo. Više od jedne decenije nesebično sam sa mladim izvođačima delila sve tajne pevačkog zanata. Posebno sam ponosna na sve mlade ljude koji su prošli moje mentorstvo - izjavila je Ana, pa dodala:

- Ova odluka nema veze sa prelaskom u neki drugi žiri već se na prvom mestu tiče odnosa prema karijeri. Pored novog albuma koji vredno spremam u planu su i nove koncertne aktivnosti za koje sam sigurna da će iznenaditi moju publiku.

Kolegama i produkciji takmičenja “Zvezde Granda” se zahvaljujem na godinama uspešne saradnje i želim im sve najbolje."