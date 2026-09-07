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Jelena Karleuša stigla je nenaspavana posle gala rođendanske proslave ćerki Atine i Nike na snimanje nove sezone Pinkovih zvezda.

Karleuša je, iako je iza nje bila veoma burna noć, došla veoma raspoložena iako je, kako je rekla, nenaspavana. Medije je zanimalo da li se otreznila.

- Ja se nisam ni napila. Utisci su bili fantastični, hvala vam na emotivnim rečima, podršci i snimcima. Jako smo se lepo proveli, Nika, Atina i gosti. Kolege su bile na visini zadatka, Seka, Dragana, Indira, Milica, Mira Škorić, Goga Sekulić, bilo je predivno, pevali su savršeno, fantastično. Pevao je i tata: šta će ti pevačica. Ne znam što je pevao tu pesmu: "Šta će ti pevačica, sreću nije donela ni sebi ni drugima", pa vi procenite šta je razlog - rekla je Karleuša i prokometnarisala što se Duško nije želeo slikati sa njom.

Foto: Kurir

- Dobro je to od njega. Dovoljno je i stajao. Hvala mu svakako, hvala mu i za lepe reči njegove. Generalno sam bila uzbuđena. Velika je stvar kada ti deca ulazi u punoletstvo, a opet ne možeš da shvatiš. Oni su i dalje za mene bebe. Mnogi su mi rekle da bi Divna bila ponosna kakve su mi ćerke - rekla je Jelena, i otkrila da je Atina upisala fakultet u Milanu.

05:29 Izjava Jelene Karleuše Izvor: Kurir

- Atina ide u Milano, tako da će i mama njena da ide u Milano, iznajmiće stan. Upisala je prestižan fakultet, studiraće fešn menadžer. Moja želja je bila da studira u Srbija, ali nisam htela da moje dete neko ovde maltretira.

Nije zvala Desingericu

Jelena je otkrila da nije pozvala Desingericu na proslavu rođendan jer ni on nju nigde ne zove.