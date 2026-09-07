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Viki Miljković ubrzo nakon Jelene Karleuše, i ona je stigla na snimanje nove sezone Pinkovih zvezda. Pevačica je odmah otkirla da malo kasni jer se vrše zadnje priprememe za objavljivanje njenog novog albuma, a naravno da je odmah upitana i zašto se nije pojavila na slavlju.

- Ja poslednja dolazim jer sam snimala spot. U pitanju je duet sa Danijelom Alibabićem. Ta pesma ne ide na moj album već na njegov. I ako je bilo planirano da se završi do 13 časova, ipak se odužilo. Znate kako je na snimanjima. Ja sam se vas uželela, ali i kolega iz žirija - rekla je pevačica, pa se dotakla slavlja Jelene Karleuše

- Ja uvek u ovo vreme idem na more. Sinoć sam jako kasno stigla, pa nije bilo moguće da se spremim i dođem, kasno sam sletela. Nisam bila u prilici, ali svakako poželeću im sreću i ja sam ponela poklon - rekla je Viki pred ulazak u studio

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- Stvarno? Što? Da neće kod nas? Nisam to ispratila, lično mi je žao ona je obeležila to takmičenje, ali očigledno ima svoje razloge - rekla je Viki, a ostatak intervjua poslušajte u videu ispod

03:57 Izjava Viki Miljković Izvor: Kurir

"To je za decu, tebi ne bih dala"

Viki i Jelena ubrzo su se srele u studiju, a pevačica je kako je i rekla ispred studija ponela poklon za Jelenine ćerke, pa joj je taj poklon i uručila. Kako nam javlja novinar sa lica mesta, Jelena i Viki su se našalile kada joj je Viki predala kovertu, a Miljkovićeva joj je kroz šalu poručila: Ovo je za decu, tebi ne bih dala

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01:30 Susret Viki i Karleuše Izvor: Kurir