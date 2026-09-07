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Dragomir Despić Desingerica pojavio se danas u Šimanovcima, na snimanju nove sezone "Pinkovih zvezda".

Kao i uvek dobro raspoložen, zastao je i porazgovarao sa pripadnicima medija o aktuelnim događajima na estradi.

Na početku se dotakao svojih zuba, upitan da prokomentariše da li su skupi:

- Nije mi veštačka vilica, šta koliko košta? Aaaa zubi i vilica... To su liče dve različite stvari... Kad ti vilicu otkinu veći je problem nego zub. Nisu skupi, to ti je nerđajući ćelik. Ja to skinem kad završim i stavim džep, pa vratim da budem kul - rekao je on u šali.

Upitan da prokomentariše pokušaje Dare Bubamare da iz Zvezda Granda pređe u Pinkove zvezde, za šta traži veliki honorar reper je bio jasan:

- Ne znam to je sad neko medijsko s***e i ko šta piše... Mora neko da ne bude tu da bi neko došao - rekao je on.

1/7 Vidi galeriju Desingerica i Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda Foto: Marko Karović

"Što bih ja bio tamo"

Desingerica je otkrio da li je ljut što ga Karleuša nije zvala na punoletstvo ćerke.

- Kad je Jeleni bio 18. rođendan? Što bi me ona zvala na tuđi rođendan. Što bih ja bio tamo? Nema šta da se ljutim, ne treba ja da budem tamo. Mi se ne čujemo i ne družimo privatno, da bi bilo čudno što nisam tamo. Bilo bi čudno da me Viki nije zvala - istakao je on.