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Pevač Milanče Radosavljević decenijama je prisutan na muzičkoj sceni, a tokom svoje bogate karijere ostavio je dubok trag među publikom. Ipak, za razliku od mnogih kolega, njegov život i humanost nisu uvek bili pod svetlima reflektora. Dok su se drugi često nalazili na naslovnim stranama zbog privatnog života, Milanče je svoje najlepše postupke uglavnom čuvao za sebe.

Otvorio svoj dom za ženu izbeglicu i dvoje dece

Jedna takva priča godinama je bila gotovo potpuno nepoznata javnosti, sve dok je pevač nije ispričao u podkastu RTV Saga. Naime, Milanče je svojevremeno otvorio vrata svog doma jednoj ženi izbeglici i njenoj deci i omogućio im da kod njega pronađu sigurnost u najtežim trenucima.

Kako je sam ispričao, zbog teškog detinjstva oduvek je imao posebno razumevanje za ljude koji su se našli u nevolji, a naročito za izbeglice koje su tokom ratnih godina bile primorane da napuste svoje domove.

- Zbog mog teškog detinjstva, ceo život sam slab i imam veliku dušu za izbeglice. Ovaj naš narod koji je bežao... Prvi sam na teritoriji opštine Obrenovac primio ženu i dvoje dece kod mene. Bili su dve godine kod mene. Išao sam i na roditeljski, plaćao školarinu i sve. I evo, skoro mi se javilo jedno od te dece, Siniša se zove. On je u Irskoj, ima i dve ćerke, a Ceca, njihova majka, tu je u Vukovaru - rekao je Milanče.

1/8 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Kurir

Njegove reči najbolje pokazuju da pomoć za njega nije bila samo da nekome pruži krov nad glavom. Milanče je, prema sopstvenom svedočenju, preuzeo brigu o deci kao da su deo njegove porodice.

Takve stvari, međutim, nisu dospele u novine onda kad su se dešavale. Milanče nije tražio publicitet, niti je od svoje humanosti pravio reklamu. Upravo zato je ova priča toliko značajna jer pokazuje da iza estradne scene i imena koje publika poznaje postoji čovek koji je u jednom veoma teškom vremenu odlučio da pomogne ljudima koje gotovo da nije ni poznavao.

Posebno emotivan trenutak usledio je mnogo godina kasnije, kad mu se javio Siniša, jedno od dece koje je svojevremeno primio u svoj dom. Danas je on odrastao čovek koji živi u inostranstvu i ima dve ćerke, a činjenica da nije zaboravio čoveka koji mu je pomogao kad je bio dete govori možda više od bilo kakvog priznanja.

1/5 Vidi galeriju Nakon spektakularnog koncerta na kojem je hiljade ljudi uživalo u njegovim pesmama i emociji koju je preneo sa bine, pevač Milanče Radosavljević obratio se medijima vidno emotivan i potresen utiscima večeri. Foto: Kurir

Fenomen Milanče Radosavljević

Milanče danas ima 82 godine, ali njegova energija i ljubav prema muzici očigledno ne jenjavaju. Nedavno je održao čak četiri koncerta na Tašmajdanu, što je samo još jedan dokaz koliko dugo traje njegova veza s publikom.

Ipak, možda je upravo ova priča podsetnik da se čovekova veličina ne meri samo brojem koncerata, hitova i aplauza. Milanče je jedan od onih pevača koji su decenijama na sceni, ali nisu imali tu sreću ili možda nesreću da svakodnevno budu deo medijskih priča i skandala. Zbog toga su njegova humana dela umalo ostala skrivena od javnosti.

Dok mnogi sve ono što urade koriste da bi bili što prisutniji u medijima, Milanče je, čini se, birao drugačiji put. Pomagao je onda kad je pomoć bila najpotrebnija i nije čekao da neko za to sazna.

A da za njega godine nisu prepreka, pokazuje i činjenica da i danas nastavlja da radi. Nakon četiri velika koncerta na Tašmajdanu, Milanče nastavlja svoju turneju "Od Loznice do Valjeva", tokom koje će ponovo biti u prilici da se susretne s publikom koja ga decenijama verno prati.

Njegova priča nije samo priča o jednom pevaču i njegovoj dugoj karijeri. To je priča o čoveku koji je u teškim vremenima otvorio vrata svog doma potpunim strancima, pomogao deci da nastave školovanje i, što je možda najvažnije, nikad nije tražio ništa zauzvrat.

Neke stvari ipak, koliko god dugo bile skrivene od javnosti, kad-tad pronađu svoj put do ljudi. A Milančetova priča upravo je jedna od njih.