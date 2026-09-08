ŽENA NA SVE SPREMNA! BRESKVICA IMA DEČKA ALI KOFER VUČE SAMA: Uhvaćena dok čeka da se ukrca u avion (PAPARACO)
Anđela Ignjatović Breskvica važi za jednu od najpopularnijih mladih pevačica na domaćoj muzičkoj sceni, a iako je publika uglavnom ima priliku da je vidi sređenu, našminkanu i u atraktivnim izdanjima, ovoga puta pokazala je potpuno drugačije lice.
Naime,Breskvica je uslikana na aerodromu, i to u trenutku kada je čekala u redu za ukrcavanje na let. Pevačica je bila potpuno sama, bez pratnje, a sudeći po njenom izdanju, ovog puta joj definitivno nije bilo do glamura i poziranja. Ona je već neko vreme u novoj ljubavnoj vezi, ali dečka nije bilo na vidiku, pa je kofer vukla sama, a nosila je i putnu torbu preko ramena.
Bez šminke haljina i štikli
Anđela se pojavila u potpuno opuštenom izdanju, bez trunke šminke i u crnoj trenerci, a pažnju je privukla upravo svojom prirodnošću. Umesto visokih potpetica, glamuroznih kombinacija i pažljivo sređene frizure, Breskvica je ovog puta birala udobnost, što je i te kako razumljivo kada se kreće na put. Iako je bila u potpuno opuštenom izdanju, na sebi je ipak imala skupu "luj viton" torbu, koja joj je u ovom slučaju služila kao dodatni ručni prtljag, s obzirom na to da je pored sebe imala i kofer, ali i klasičnu žensku torbu koja nije bila deo prtljaga. Ipak, iako je pokušavala da prođe neopaženo, nije joj to baš pošlo za rukom.
Njeno lice mnogi prepoznaju na prvi pogled, pa nije dugo trebalo da se vidi da se u redu za ukrcavanje nalazi upravo popularna pevačica. Bez šminke, u trenerci i sa putnom torbom Anđela je pokazala da, i kada nema glamuroznu haljinu i scensku šminku, ume da privuče pažnju. I možda je upravo u tome i bio čar ovog susreta - popularnu pevačicu videli smo u njenom najprirodnijem izdanju, daleko od scene i reflektora.
Breskvica je tako još jednom dokazala da nije potrebno mnogo da bi bila primećena. Dovoljno je da se pojavi čak i na aerodromu, u redu za ukrcavanje, potpuno opuštena i spremna za novi put.
Ode za Ameriku
Pevačica je delovala raspoloženo i koncentrisano, čekajući da dođe na red za ukrcavanje.
Kako tada nismo znali gde se tačno uputila, ostalo je pitanje šta je razlog njenog putovanja i koja je naredna destinacija mlade pevačice. Odgovor je, međutim, ubrzo stigao na društvenim mrežama.
Breskvica je kasnije na svom Instagram profilu podelila fotografije i snimke koji su otkrili da je otputovala u Ameriku, gde su je čekali turneja i susreti sa publikom preko okeana.
A dok je publika kasnije putem Instagrama mogla da vidi gde je Breskvica završila i kako izgleda njen boravak u Americi, mi smo imali priliku da je uhvatimo u potpuno drugačijem trenutku - kada još nije bilo reflektora, bine i publike.
Kurir.rs