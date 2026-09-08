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Anđela Ignjatović Breskvica važi za jednu od najpopularnijih mladih pevačica na domaćoj muzičkoj sceni, a iako je publika uglavnom ima priliku da je vidi sređenu, našminkanu i u atraktivnim izdanjima, ovoga puta pokazala je potpuno drugačije lice.

Naime,Breskvica je uslikana na aerodromu, i to u trenutku kada je čekala u redu za ukrcavanje na let. Pevačica je bila potpuno sama, bez pratnje, a sudeći po njenom izdanju, ovog puta joj definitivno nije bilo do glamura i poziranja. Ona je već neko vreme u novoj ljubavnoj vezi, ali dečka nije bilo na vidiku, pa je kofer vukla sama, a nosila je i putnu torbu preko ramena.

Bez šminke haljina i štikli

Anđela se pojavila u potpuno opuštenom izdanju, bez trunke šminke i u crnoj trenerci, a pažnju je privukla upravo svojom prirodnošću. Umesto visokih potpetica, glamuroznih kombinacija i pažljivo sređene frizure, Breskvica je ovog puta birala udobnost, što je i te kako razumljivo kada se kreće na put. Iako je bila u potpuno opuštenom izdanju, na sebi je ipak imala skupu "luj viton" torbu, koja joj je u ovom slučaju služila kao dodatni ručni prtljag, s obzirom na to da je pored sebe imala i kofer, ali i klasičnu žensku torbu koja nije bila deo prtljaga. Ipak, iako je pokušavala da prođe neopaženo, nije joj to baš pošlo za rukom.

1/5 Vidi galeriju Breskvica na aerodromu Foto: Printscrean, Marko Karović

Njeno lice mnogi prepoznaju na prvi pogled, pa nije dugo trebalo da se vidi da se u redu za ukrcavanje nalazi upravo popularna pevačica. Bez šminke, u trenerci i sa putnom torbom Anđela je pokazala da, i kada nema glamuroznu haljinu i scensku šminku, ume da privuče pažnju. I možda je upravo u tome i bio čar ovog susreta - popularnu pevačicu videli smo u njenom najprirodnijem izdanju, daleko od scene i reflektora.

Breskvica je tako još jednom dokazala da nije potrebno mnogo da bi bila primećena. Dovoljno je da se pojavi čak i na aerodromu, u redu za ukrcavanje, potpuno opuštena i spremna za novi put.

Ode za Ameriku

Pevačica je delovala raspoloženo i koncentrisano, čekajući da dođe na red za ukrcavanje.

Kako tada nismo znali gde se tačno uputila, ostalo je pitanje šta je razlog njenog putovanja i koja je naredna destinacija mlade pevačice. Odgovor je, međutim, ubrzo stigao na društvenim mrežama.

Breskvica je kasnije na svom Instagram profilu podelila fotografije i snimke koji su otkrili da je otputovala u Ameriku, gde su je čekali turneja i susreti sa publikom preko okeana.

A dok je publika kasnije putem Instagrama mogla da vidi gde je Breskvica završila i kako izgleda njen boravak u Americi, mi smo imali priliku da je uhvatimo u potpuno drugačijem trenutku - kada još nije bilo reflektora, bine i publike.