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Folk zvezda Viki Miljković zablistala je na prvom snimanju nove sezone popularnog muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“ i već svojim dolaskom privukla pažnju svih prisutnih.

Pevačica se na snimanju pojavila odevena od glave do pete u belo, a elegantnim i pažljivo odabranim stajlingom još jednom je pokazala zbog čega važi za jednu od najbolje stilizovanih dama na domaćoj javnoj sceni. Njeno svedeno, ali veoma efektno izdanje izazvalo je brojne pozitivne komentare, dok su je okupljeni fotografi pratili u stopu, želeći da zabeleže svaki detalj.

Viki je pred početak snimanja bila izuzetno raspoložena, nasmejana i spremna za novu sezonu, a okupljenim novinarima otkrila je da je iza nje već veoma uzbudljiv i radan dan. Naime, na snimanje „Pinkovih zvezda“ stigla je pravo sa seta, gde je snimala spot za novu duetsku pesmu sa kolegom Danijelom Alibabićem.

1/5 Vidi galeriju Viki Miljković Foto: Kurir

Ovim je pevačica najavila još jedno muzičko iznenađenje za publiku, koja sa nestrpljenjem iščekuje da čuje kako zvuči spoj njihovih glasova. Iako nije želela da otkrije previše detalja o novoj pesmi i spotu, jasno je da Viki u novu sezonu ulazi punom snagom, sa mnogo poslovnih obaveza i projekata.

00:39 Viki Miljković na snimanju Pinkovih zvezda Izvor: A. Milinković

Pored priprema za objavljivanje novih solo pesama, novog dueta, folk zvezdu očekuju i snimanja emisija, brojni nastupi i susreti sa publikom. Sudeći po energiji i izdanju kojim je obeležila prvi dan snimanja, nema sumnje da će Viki Miljković i ove sezone biti jedna od najzapaženijih članica žirija „Pinkovih zvezda“.