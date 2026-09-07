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Nika Tošić i Atina Tošić juče su proslavile svoje rođendane. Nika je slavila 17. rođendan, dok je Atina slavila punoletstvo.

Mama i tata, Jelena Karleuša i Duško Tošić, potrudili su se da slavlje bude gala, pa nisu štedeli ni dinar kada je reč o željama njihovih slavljenica za ovo posebno veče, a naravno da je torta takođe morala da izgleda spektakularno.

Nikina torta veća od torte svetske zvezde

Dok je torta Atine Tošić bila sva u zlatu i na pet spratova, Nika Tošić poželela je takože veliku tortu, ali potpuno drugačiju od njene sestre. Ogromna torta nežno roze boje sa šarenim kristalima oduševila je sve. Međutim, ovakvu istu tortu imala je i svetska zvezda Kajli Džener kada je slavila rođendan, samo što je Nikina bila već za čak tri sprata

Foto: Printscrean

Scena koja lomi srca

Inače, pred ulazak u salu, JK i Duško su razgovarali sa okupljenim medijskim ekipama, a tom prilikom su raznežili mnoge.

Tom prilikom, zajedno su se pojavili u svečanim izdanjima, a tokom iskrenog razgovora sa medijima nisu uspeli da sakriju emocije.

Prvo je zaplakala Karleuša, a onda su joj ćerke pale u zagrljaj pa su plakale sve tri. Duško je sa strane sve to emotivno posmatrao.

1/5 Vidi galeriju Bivši supružnici pokazali nivo Foto: Kurir, Kurir, Petar Aleksić Mondo

Iako su bivši supružnici imali uspone i padove kada je reč o njihovom odnosu, večeras su izgovorili samo najlepše moguće reči. Na samom početku JK je pozdravila medije.

"Hvala vam što ste došli, nadam se da ste se poslužili", bila je iskrena pevačica, a onda se u razgovor uključila Nika koja je govorila o željama.

"Ostvarili su nam sve želje, kao i za svaki rođendan, nisam ništa specijalno ni poželela samo da sve ovo prođe lepo i dobro", kaže godinu dana mlađa Nika dok je Atina kratko otkrila da su pripreme za rođendan tekle više od osam sati.

"Spremale smo se od 12h", Duško se takođe uključio u razgovor otkrivši koliko mu je sve emotivno.

"Naravno da sam ponosan, sećam se kad su bile male bebe i kada sam ih držao u rukama, a sada su prave odrasle devojke", kaže pa nastavlja.