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Koncerti u Sava centru su promenili sve! Neke su iznenadili, neki su rekli da su baš sve zaslužili,

a oni su bili vredni punih 18 godina i stigli do jednog od najtraženijih bendova u regionu. U novoj eri Magle, sa albumom Krive Drine, vodiće nas simbol bonsai drveta, čija je snaga i lepota u strpljenju. Svaka grana i svaki centimetar nose trag emocije i trenutka u kom je rasla i u kom je nastajala.

Foto: Mateja Tošović

-MAGLA se nije desila slučajno jer nikada nije bila samo obično ime.

MAGLA je osećaj. Ona se ne vidi jasno, ali se oseća. Kao ljubav. Kao dom.

Kao uspomena kojoj se vraćaš kad zatvoriš oči, objašnjava Vladan Savić, frontmen Magle.

Foto: Mateja Tošović

-Album “KRIVE DRINE” nosi mnogo simbola bonsai drveta, jer je to veliko drvo koje je naučilo da raste kroz ograničenja, vetrove i vreme a da pritom nikada ne izgubi svoje korenje.

Njegova najveća lepota nije u savršenstvu, već u strpljenju. U tome što svaka grana nosi trag nekog vremena, što je svaka krivina nastala kroz borbu, ljubav i trajanje. Baš kao čovek, baš kao pesma.

Foto: Mateja Tošović

Od danas se slušaju dve nove pesme Čuvam je i Dogodine. Pesma Čuvam je je nastala kao poklon Albina i Ajzija svojim dugogodišnjim prijateljima i saradnicima, Tanji i Peđi Anđelkoviću, čelnicima Maglinog menadžmenta, kao i regionalnog medijskog sistema Radio S. Govori o njihovoj višedecenijskoj ljubavi i čvrstini porodičnog i poslovnog odnosa. Pesma Dogodine je logičan nastavak, jedna velika srpska svadba, a zanimljivo je da je to i vizuelni nastavak jer je i u ovom spotu ista manekenka. Publiku čeka još 8 pesama koje će izlaziti jedna za drugom, da slušaoci mogu polako da se upoznaju sa novom Maglom.

Foto: Mateja Tošović

-Bonsai stoji kao simbol svega što je novi album Magle postao: ukorenjenost, trajanje, emocija, skromnost, toplina i snaga da ostaneš svoj čak i kada te život savije, zaključuje Vlada.