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Jelena Karleuša i Duško Tošić proslavili su u nedelju uveče punoletstvo ćerke Atine Tošić i 17. rođendan mlađe ćerke Nike Tošić.

Ponosni mama i tata vodili su računa o svakom detalju za ovaj važan dan za njihovu porodicu, i iako je sve bilo na visokom nivou, najveću pažnju na proslavi privukla je složna porodica na okupu.

Poznato je da su Jelena i Duško zbog ovog bitnog datuma svojih naslednica zakopali ratne sekire, a trenutak kad su svi stali zajedno pred medije i reči koje je Tošić uputio svojoj bivšoj supruzi i majci njegove dece izazvale su suze prisutnima, ali i Jeleni Karleuši.

- Nisam osetio ovih 18 godina jer sam igrao fudbal po Nemačkoj, Francuskoj, Turskoj... Jelena je bila uz njih stalno - a Jelena je odmah uzvratila komplimente.

- Duško je najdivniji tata koji može da bude, iako je meni brzo prošlo, nemam osećaj da su one porasle, uvek će biti moje bebe - kazala je pop diva, a Duško se nadovezao.

- Zahvaljujem se Jeleni i mnogo sam ponosan na nju. Malo vremena sam proveo s njima, a ona ih je vaspitala i jako sam ponosan - nakon ovih reči pred okupljenim novinarima Jelena je zaplakala.

Njoj su ćerke odmah pritrčale u zagrljaj dok je Tošić stajao sa strane i emotivno gledao prizor.

Nika i Atina nisu mnogo govorile, ali su otkrile da su im roditelji ostvarili sve želje, a da je spremanje za ovaj bitan trenutak trajalo čak osam sati.

Skupi stajlinzi

Ono što je takođe privuklo pažnju su odevne kombinacije jedne od najpoznatijih porodice na Balkanu. Kako saznajemo, za izradu haljine koju je Jelena nosila potrošeno je više od 100 sati ručnog rada, s obzirom na to da je bila prepuna kristala i od specifičnog materijala. Duško je bio u elegantnom odelu, dok je tek punoletna Atina bila od glave do pete u zlatnoj boji. Nosila je haljinu od 2.380 evra, "šanel" tašnicu od 6.000 evra i mamin "kartije" zlatni sat s dijamantima od 38.400 evra, što se može videti na internetu.

Nika je bila u prelepoj dugoj haljini nežnoroze boje s detaljima od kristala.

1/4 Vidi galeriju Atina Tošić, starija ćerka muzičke zvezde Jelena Karleuša i nekadašnjeg fudbalera Duško Tošić, veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde svojim objavama redovno privlači pažnju pratilaca. Foto: Printscreen

Nakon emotivne scene, slavlje je moglo da počne. Prijatelji, porodica i kolege stizali su jedni za drugim, a pevači koji su došli da proslave ovaj važan dan porodice Karleuša-Tošić bili su: Seka Aleksić, koja je dugo bila u svađi s Karleušom, a nakon pomirenja dobila je posebnu ulogu na ovom slavlju. Ona je bila zadužena za organizaciju koji će pevači nastupati. Dragana Mirković, Bojan Jovanovski - Boki 13, Indira Radić, Goga Sekulić, Ana Bekuta, Bojana Lazić i Andreana Čekić, porodica Šarić i mnogi drugi su takođe prisustvovali ovom slavlju.

Boki 13 nije štedeo

Gotovo svi su kao poklon slavljenicama doneli koverte i cveće, a Boki 13 nije žalio kad je reč o darovima za ćerke svoje prijateljice. On je, kako saznajemo, Atini i Niki doneo torbe poznatih brendova "alaja" i "miju miju", za koje je iskeširao 6.000 evra.

Vesela atmosfera vladala je tokom celog slavlja, pa su se Jelenine kolege smenjivale za mikrofonom, a kad je zapevala Indira Radić, na trenutak je prekinula vrelu atmosferu rečenicom: "Ja sam vam i na svadbi bila" i Jelenu su opet savladale emocije.

U jednom trenutku ponovo su pažnju privukli bivši supružnici i roditelji slavljenica. Duško je održao govor pred prisutnima i opet je zahvalio Jeleni, a tada je pao i poljubac između njih, ali u obraz.

Bend koji je bio zadužen za ovo slavlje kući je, kako saznajemo, otišao punih džepova. Na ovom veselju su samo od bakšiša, kako se priča, zaradili preko 10.000 evra. Bivši supružnici su sve vreme bili nerazdvojni, pa su čak i sedeli jedno do drugog.

Od mame i tate najvredniji poklon

Usledile su torte, koje su sve ostavile bez daha. Atina i Nika uvek su na rođendanima imale potpuno različite torte u skladu s njihovim ličnim afinitetima, stilom i dekoraciju celokupnog slavlja. Ovog puta je Atinina torta bila zlatna na čak pet spratova, dok je Nikina bila nežnoroze boje sa šarenim kristalima, takođe iste veličine kao i sestrina. S obzirom na to da nakon svake torte na bilo kom slavlju žurka tek počinje, tako je bilo i ovde, a kad je bivši fudbaler poručio pesmu za svoju bivšu suprugu, to je nasmejalo sve prisutne, pa i samu Jelenu. Tošić je poručio pesmu "Šta će ti pevačica", a usput je i zapevao nekoliko stihova.

Veselje je trajalo do ranih jutarnjih časova, a ono što smo još uspeli da saznamo je da su Jelena i Duško ćerkama, pored gala proslave, kupili i vredne poklone. Od roditelja su slavljenice dobile zlatni nakit poznatog juvelirskog brenda koji će im ostati za uspomenu.

1/5 Vidi galeriju Bivši supružnici pokazali nivo Foto: Kurir, Kurir, Petar Aleksić Mondo