MILICA DUGALIĆ SE OGLASILA NAKON TEŠKE OPERACIJE! Pevačica se deset godina bori sa tumorima, a sad je jasna: Preživela sam
- Milica Dugalić se oglasila iz bolnice nakon teške operacije i poručila da je preživela i da će svakim danom biti snažnija.
- Pevačica već deset godina vodi borbu sa tumorima i rakom, a operacija joj je bila zakazana za 4. septembar.
- Dok čeka oporavak, pokušava da ostane aktivna, šeta i prihvata bolest i bol bez dramatizovanja.
Pevačica bi u više na Milica Dugalić već duže vreme se bori sa rakom, a o svojoj borvrata je govorila. Milica je nedavno otkrila da joj je operacija bila zakazana za 4. septembar, a sada se sada oglasila iz bolnice i podelila fotografiju iz bolničkog kreveta.
- Izgurah i to dragi prijatelji. Svakim novim danom ću biti sve snažnija, spremna za nove izazove, poručila je Milica Dugalić.
Milica Dugalić se oglasila iz bolnice
Uprkos zdravstvenim problemima, ne dozvoljava da je bolest potpuno zaokupi, već se trudi da ostane aktivna i usmerena na svakodnevne obaveze.
- Ovo vreme čekanja ispunjavam tako što šetam. Baš me briga za bolest, bolove nemam. Do pre neki dan imala sam problem sa unutrašnjom venom i petnaest dana sam sama sebi davala injekcije u stomak. Ostali ljudi bi možda pravili traume oko svega ovoga, ali ja ne. Sve ovo prihvatam. Prihvatam bolest, prihvatam bol, prihvatam sve što utiče na moj boljitak – ispričala je Dugalićeva.
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