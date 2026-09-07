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Pevačica bi u više na Milica Dugalić već duže vreme se bori sa rakom, a o svojoj borvrata je govorila. Milica je nedavno otkrila da joj je operacija bila zakazana za 4. septembar, a sada se sada oglasila iz bolnice i podelila fotografiju iz bolničkog kreveta.

- Izgurah i to dragi prijatelji. Svakim novim danom ću biti sve snažnija, spremna za nove izazove, poručila je Milica Dugalić.

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Foto: Printscreen

Milica Dugalić se oglasila iz bolnice

Uprkos zdravstvenim problemima, ne dozvoljava da je bolest potpuno zaokupi, već se trudi da ostane aktivna i usmerena na svakodnevne obaveze.

- Ovo vreme čekanja ispunjavam tako što šetam. Baš me briga za bolest, bolove nemam. Do pre neki dan imala sam problem sa unutrašnjom venom i petnaest dana sam sama sebi davala injekcije u stomak. Ostali ljudi bi možda pravili traume oko svega ovoga, ali ja ne. Sve ovo prihvatam. Prihvatam bolest, prihvatam bol, prihvatam sve što utiče na moj boljitak – ispričala je Dugalićeva.

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Susret Viki i Karleuše Izvor: Kurir