BEBI DOL I JANJUŠ SE POSVAĐALI! Pevačica se uvredila zbog jedne reči, on odmah počeo da se pravda
- U 'Eliti 10' došlo je do sukoba između Bebi Dol i Janjuša nakon izbora novog vođe, kada mu je pevačica zamerila jednu reč.
- Janjuš je tvrdio da nije hteo da je uvredi, a nesporazum je brzo razrešen kada mu se Bebi Dol izvinila.
U rijalitiju "Elita 10" došlo je do novog, potpuno neočekivanog sukoba između popularne pevačice Bebi Dol i Janjuša. Iako je delovalo da je sve u redu, situacija je eskalirala odmah nakon što su takmičari izabrali novog vođu.
Pevačica je odlučila da se direktno suoči sa Markom Janjušević Janjušem i u oči mu kaže šta joj smeta.
"Samo si se na mene naljutila!"
Janjuš je bio vidno zatečen njenim napadom i odmah je pokušao da se opravda, podsećajući je da nije jedini koji je tako postupio.
- Evo i Mića i Filip su glasali za tebe, a ti se samo na mene naljutila - pravdao se Janjuš.
- Pa prozivao si me - odbrusila mu je Bebi Dol.
Janjuš je ostao u potpunom šoku i nije razumeo o čemu se radi:
- Kako, šta sam rekao - pitao je začuđeno.
"Doli je ovčica, a ne Bebi!"
Tada je usledilo objašnjenje koje je otkrilo da je reč o neverovatnom jezičkom nesporazumu i manjku komunikacije. Bebi mu je zamerila nadimak koji joj je uputio:
- Pa rekao si Doli Bel, a Doli je ovčica, a ne Bebi - objasnila je Bebi Dol, aludirajući na ovčicu.
Janjuš je brže-bolje pokušao da se opravda i objasni da mu namera nije bila uvreda:
- To je zato što te neki zovu Doli, ja sam objasnio da si ti Bebi - branio se on.
Kada je shvatila da je pogrešno protumačila njegove reči, Bebi Dol je odmah spustila loptu i uputila mu izvinjenje:
- Aha, okej, okej, izvini - rekla je Bebi u Eliti 10 čime je ova neočekivana drama brzo privedena kraju.
Inače, Bebi Dol je nedavno ušla u "Elitu 10", a istina o njenom detinjstvu je bolna.
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