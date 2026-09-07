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U rijalitiju "Elita 10" došlo je do novog, potpuno neočekivanog sukoba između popularne pevačice Bebi Dol i Janjuša. Iako je delovalo da je sve u redu, situacija je eskalirala odmah nakon što su takmičari izabrali novog vođu.

Pevačica je odlučila da se direktno suoči sa Markom Janjušević Janjušem i u oči mu kaže šta joj smeta.

"Samo si se na mene naljutila!"

Janjuš je bio vidno zatečen njenim napadom i odmah je pokušao da se opravda, podsećajući je da nije jedini koji je tako postupio.

- Evo i Mića i Filip su glasali za tebe, a ti se samo na mene naljutila - pravdao se Janjuš.

- Pa prozivao si me - odbrusila mu je Bebi Dol.

Janjuš je ostao u potpunom šoku i nije razumeo o čemu se radi:

- Kako, šta sam rekao - pitao je začuđeno.

1/4 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

"Doli je ovčica, a ne Bebi!"

Tada je usledilo objašnjenje koje je otkrilo da je reč o neverovatnom jezičkom nesporazumu i manjku komunikacije. Bebi mu je zamerila nadimak koji joj je uputio:

- Pa rekao si Doli Bel, a Doli je ovčica, a ne Bebi - objasnila je Bebi Dol, aludirajući na ovčicu.

Janjuš je brže-bolje pokušao da se opravda i objasni da mu namera nije bila uvreda:

- To je zato što te neki zovu Doli, ja sam objasnio da si ti Bebi - branio se on.

1/11 Vidi galeriju Bebi Dol Foto: ATA images, Printscreen

Kada je shvatila da je pogrešno protumačila njegove reči, Bebi Dol je odmah spustila loptu i uputila mu izvinjenje:

- Aha, okej, okej, izvini - rekla je Bebi u Eliti 10 čime je ova neočekivana drama brzo privedena kraju.

Inače, Bebi Dol je nedavno ušla u "Elitu 10", a istina o njenom detinjstvu je bolna.

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