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Tokom podele Lepi Mića obratio se svim učesnicima, a onda je nastao haos.

-Glavu gore, ako mi nemamo prema vama poštovanje, nemojte ni vi prema nama. Kad su rođendani treba da se ispoštuje, nemojte da ne odete. Vi ste mladi - rekao je Lepi Mića.

Biljana Čavlin mu je žestoko odbrusila i otkrila kako se oseća:

-Većini su se podsmevali. Da idem tamo zato što sam gladna, ne pada mi na pamet. Devojke nas nisu prihvatile. Ja prva na svoj rođendan ne bih pozvala pola naroda. Niko nije želeo da ide, boli me k*ta za ćevap i za sendvič. Neću da se prodajem za ćevap. Ja se ne suzdržavam, niti ću - bila je jasna Biljana

-Rekao sam da je red, ko smatra da ne treba, ne mora. To je na vama - dodao je Mića.

Foto: Printscreen

U nastavku je usledila svađa Mahira i Ša:

-Ti si skrenuo na sebe pažnju, imaš to pravo. Ja mislim da si normalan, ti si neko ko ima m*da. Rekao si da bi stare učesnike poslao kući. Neko mora da bude bolji da biste nekog poslali kući. Imaš pravo na svpje mišljenjke - bio je iskren Lepi Mća.

-Od osobe koje se nisam nadao, Filp Car i Janjuš su mi prišli. Nisam o Filipu imao dobro mišljenje. Prvi sam rekao da sam bio g*vno, ljudina si -obratio se Mahir Caru

-R*sprdeo si se, loše ćeš proći . Ti si prvi koji nikog ne poštuješ, nemaš kredibilitet. Tvoj stav je pogrešan. Ako hoćeš poštovanje, ukaži poštovanje - bio je žustar Nenad Aleksić

-Ja trebam glumiti? Ja sam to i napolju - pokušao je Mahir da se opravda

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