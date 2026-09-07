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Tokom dana desila se prva podela budžeta, a ovonedeljni vođa, Lepi Mića nastavio je svoju podelu.

- Što se tiče košarkaša, mislimd a praviš veliku grešku. Ti si neko ko se bavi sportom. Nemaš razlopg da budeš nervozan. Nemoj da budeš razočparenje sebe i svih. - rekao je Mića.

- Slušam podelu strahovito od početka. - rekao je Car.

- Kako se ovaj zove? - pitao je Mića.

- Tripko iz Herceg Novog- rekao je Car koji je razmenjivao nežnost sa Laurom.

- Ne šaltaj tu. Ja bih te zamolio da slušaš. - rekao je Mića, a potom nastavio:

- Daću budžet Filipu Caru, da me dobro čuje. Ti si neko ko je ostavio ovde dubok pečat i trag koji se nije izbrisao. Dobićeš mali budžet. Boli me k*rac- rekao je Mića.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

Mića pohvalio intimna iskustva Filipa Cara

- Neka te boli jer ga nisi koristio od Stare Jugoslavije - rekao je Car.

- On je devojke koje je je*ao predstavlja kao drugarice. Filip je rekao da ih je je*ao njih 9 od 15. Niko se nije bunio, što zanči da je po meni je*ao svih 15. - rekao je Mića.

- To je bilo u četvorci - dodao je Car.

- Bogatstvo je šarm koji on ima. Ti si tu šampion. On je neko ko je imao sukobe sa svojim bližnjim prijateljima. - rekao je Mića.

- Hvala ti. Ni sa jednom se nisam video napolju. Ti si nešto permutovao, to je bilo u četvorci. Ja sam se nekim određenim devojkama svađao. Ja itekako imam te neke kodekse da smatram da neke stvari koje bne trebaju da se znaju. Ono što ja pričam sa vama na Instagramu, afetru, to ostaje tamo,a ne ovde. Mislim da smo apsolvirali da smo Anđela i ja drugari. Nisam zadfovoljan sa 3.000 dinara. Tvoja podela mi je apsurdna. Mislim da si novim učesnicima pokazao kako ne treba da se vode u rijalitiju. - rekao je Car.

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