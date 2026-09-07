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Nekadašnji pobednik rijalitija, Dejan Dragojević i njegova izabranica Jovana Stojanović pre nekoliko dana sa javnošću su podelili vest o velikom gubitku. Naime, njih dvoje izgubili su bebu, a sada je Dejan objavio fotografiju iz bolnice, uz koju je otkrio detalje njihove borbe sa najvećim gubitkom.

Naime, Dejan je objavio fotografiju, nastalu 3 sata pred njegov rođendan, te otkrio kroz šta su sve Jovana i on zajedno prošli:

- Ova slika je nastala 17.06.2026, 3h pre mog rođendana koji smo dočekali na prozoru bolnice. Odlazak u bolnicu sa problemom je najstrašnija stvar, počinje da ti se ruši jedan novi svet koji si kreirao sa svojom voljenom osobom. Svestan si da sve lepe snove, uspomene, ideje, budućnost moraš da pustiš niz vodu - piše Dejan, pa dodaje:

- U tom trenutku svako počinje da se bori sa svojim demonima, u jednom uglu ja u drugom Jovana. Ne znam šta je teže, gledati Jovanu na krevetu i doktore koji trče oko nje, a ona krvava ili biti svestan šta sve gubiš. Trenutak svesti ti je samo kad kažeš sebi “samo da ona bude dobro, više ništa nije bitno” .Za nas je cela trudnoća bila stres. Na prenatalnom je pronađena mikrodelecija, radili smo amniocentezu. Trudnoća je bila najurednija, beba napredna, Jovana zdrava. Kada su stigli rezultati bilo je sve u najboljem redu, ali mi smo tad već bili u mraku.

Foto: Printscreen

Dejan Dragojević otkrio je da je Jovana kroz ceo period trudnoće, a naručito nakon gubitka bebe, pokazala izuzetnu hrabrost"

"Moja Jovana je najhrabrije biće na svetu"

- Moja Jovana je najhrabrije biće na svetu i pored moje Jovane sve žene koje su prošle isto, slično i koje nisu prošle. Trudnoća sa problemom je najteža stvar na svetu i posebno mesto u srcu svakog muškarca treba da ima žena koja je trudna. Od teške trudnoće ja nisam želeo da saznam pol bebe, nego sam hteo kada sve prođe nečemu da se obradujem. Ono što je mene pokidalo je kada sam saznao pol bebe onog trenutka kada je napustilo mamin stomak i otišlo na hladan sto - piše, slomljeni Dejan:

- Boli me sama misao da ću celi život imati rođendan na dan kada se najveća životna radost ugasila. Uvek ostane ono kako bi to dete izgledalo, šta bi radili, kakav bi otac bio, kako bi se snašli. Tek sad sam svestan koliko se ovo ustvari dešava ljudima, koliko ljudi malo o tome znaju - piše slomljeni Dejan, sa željom da se zahvali na podršci koju su on i Jovana dobili:

- Želim da se zahvalim svima na podršci, želim da se zahvalim ženama koje su pisale mojoj Jovani i dale nadu da ne odustajemo i da se radujemo novom susretu trudnoće.Teški su dani žene koja preko noći izgubi bebu pa gleda u prazan stomak, podvezuje grudi i onda treba da nađe volju da nastavi dalje.

- Isto je teško i muškarcu koji ne može da pomogne jer ne zna kako. Boriš se sa ne plačeš ispred nje, jer glumiš jakog, isto tako i ona pored mene.Neke gubitke nikada ne preboliš. Nismo stigli ni ime da ti damo, nismo.

1/5 Vidi galeriju Dejan Dragojević Foto: Pink, Printscrean, Printscreen Instagram

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