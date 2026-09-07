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"Bog obrva" oglasio se na društvenim mrežama i šokirao svoje pratioce prizorom sa svoje velelepne nekretnine. Adam Adaktar je otkrio da mu je neko upao na imanje i napravio materijalnu štetu, tačnije skrcao betonsku statuu.

Kontroverzni biznismen ponovo se našao u centru medijske pažnje, ali ovoga puta ne zbog novog luksuznog automobila ili skandaloznih izjava, već zbog neprijatne situacije koja ga je zadesila u njegovom domu.

Naime, Adaktar je na svom Instagram profilu podelio fotografiju sa prostranog imanja na kojoj se jasno vidi da je na njegovom posedu nastala materijalna šteta. Dok pozira okrenut leđima u opuštenom izdanju na luksuznoj mermernoj terasi, u prvom planu uočava se mermerna skulptura u obliku konjskih glava koja je zatečena u poluporušenom stanju na samim pločicama.

Foto: Printscreen

"Dokle više"

Vidno ogorčen i razočaran prizorom koji ga je dočekao na terasi, biznismen je uz fotografiju poručio:

- Neko je sinoć došao i skrcao mi statuu. Znači takav moraš debil da budeš da razvališ betonsku statuu. I to sa jedne i sa druge strane. Mislim nije problem, naručićemo novu, ali to je jednostavno više strašno. Evo i moja bicikla ovde nije zaključana, pa slobodno može neko da je ukrade. DOKLE VIŠE - napisao je Adaktar uz emotikon koji plače, jasno stavljajući do znanja svojim pratiocima da mu ovo nije prvi put da se suočava sa sličnim problemima na posedu.

Podsetimo, porodica Adaktar godinama privlači ogromnu pažnju javnosti svojim specifičnim vizuelnim identitetom i životom na visokoj nozi, a njihova vila važi za jednu od najčuvanijih i najskupljih u prestonici. Ipak, čini se da ni najsavremeniji video-nadzor ne može uvek da spreči nepredviđene pehove i štetu na ekskluzivnom inventaru.

1/7 Vidi galeriju Adam Adaktar Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

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